外資大力加碼的報價上漲受惠股？

【撰文／張文赫】

美國財報週正式揭開序幕，根據研調預估，標普成分股的去年 Q4 盈餘可望成長 12.1％，其中能源類股盈餘成長 137.9％，原物料成長 25.2％，資訊科技成長 15.7％，金融業成長 13.2％。貝萊德、摩根大通、富國銀行金融類股財報優於預期，科技股的代表 F A AMG 依舊持續走強，股王亞馬遜 (AMZN.US) 再創新高達收 1305.76 美元，首度站上 1300 美元以上，今年來已漲 11.6％；Apple(AAPL.US) 漲至 177.36 美元，今年來漲 4.6％，市值站上 9000 億美元達 9092.4 億美元；Google(GOOGL.US)、微軟 (MSFT.US)、阿里巴巴 (BABA.US) 今年來各漲 7.3％、4.8％、及 8.9％，表現也不錯。加上英國軟性脫歐機率上升，有利全球市場樂觀氣氛，美股三大指數盤續創歷史新高。

上游漲價 二線塑化、紡纖類股強

美元指數持續走弱至 90.45，激勵原物料報價上揚，其中油價再度創波段新高，紐約輕原油已經漲至 64.34 美元，布蘭特原油漲至 69.7 美元，受惠最大的就是台塑四寶，台塑漲至 103 元，南亞達 83.3 元，台化 111.5 元，台塑化則至 123 元，也對大盤指數有撐高作用。二線塑化方面，今年來漲最多的是 E G，已經漲 12.3％，中纖及東聯將是受惠股，中纖 (1718) 本波漲至 11.4 元，外資從去年 11 月持續買進，去年累計買超 2.4 萬張，今年來再買超 8400 多張，短線拉回整理後，有機會再挑戰前高。東聯 (1710) 去年估賺 2.4 元，今年估賺 2.6 元，本波漲至 35.05 元，外資去年買超 2.5 萬張，投信今年來買超 2100 多張。

ABS 去年大漲 16.1％，今年來續漲 2.5％，台化、國喬、台達化受惠，國喬 (1312) 去年估賺 3 元，今年估賺 3.8 元，本波漲至 33.35 元後拉回整理，本益比不到 10 倍，短線拉回越線附近整理。台達化今年估賺 1.3 元，比去年的 1 元大幅成長，外資去年買超 7524 張，今年來已經買超 4100 多張了，股價本波漲至 15.85 元，短線也拉回至月線附近整理。

力麗 (1444) 去年 7 月宣布公司的 3D 網紗布料打入 Ho m e P od 供應鏈後，從一個食之無味的傳產股搖身一變成為了蘋概股，股價創波段高到 13.25 元，前 3 季虧損 0.02 元，但打入蘋果供應鏈，本益比重新評價，市場已經不再用傳產股的角度來看待。力麗的供貨給 Ho m e P od 的產能其實不到總產能的百分之一，營收占比非常低，但蘋果看中力麗的專利環保聚酯紗線、原抽色紗「Ecoya」織成的 3D 網紗布料，此技術具備環保且產品安全等級非常高，蘋果因為特殊規格的布種品的長遠需求，如同電子業為蘋果代工的模式，逐步完成紡織業一條龍式的供應鏈，更方便蘋果對零組件的管理、成本控制及交貨期，目前也傳出公司獲得蘋果的資金，投資新的生產線，外資強力買超，有機會在今年 HomePod 上市前再攻一波。

來源：《萬寶週刊》 1264 期

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