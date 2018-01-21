台幣將物極必反 誰受益？

【撰文／黃清照】

台股從 12 月 26 日的 10408 漲到今年 1 月 9 日的 10931，漲幅達 5％，市場就覺得漲太多要被修正，果然 1 月 10 日跟 11 日各跌 83.8、23 點，但元月 17 日又長到 11030 點，可是從港股自 12 月 18 日起到元月 12 日共 17 天中漲 16 天，只有 12 月 20 日跌 19 點，12 月 21 日到元月 15 日年漲 14 天，尤其元月 12 日在大漲 292 點及 16 日更大漲 565 點收 31904 點，波段漲幅達 10.6％，台股漲幅 6％對比港股的 10.6％，及道瓊、那達、英、印度、巴西、印尼、馬來西亞、新加坡、越南、日本不是創歷史新高就是屢創波段高點，其實是太小了，內行人深知這種內涵結構，且台股分超漲股如 3D 感測、矽晶圓、工具機及如達邁、創意、原相、良維，對於這些高估股內行人保持高度戒慎，且傾向逢高賣出，對於其他族群尤其低本益比及低基期股偏多操作。本週盤勢的輪漲脈動依然是如此。

台幣升值到 29.6～29.3 將豬羊變色由升轉貶，市場渲染台幣還會大升，而炒作原物料及貶低外銷的電子、汽電零將豬羊變盤，原物料本週震盪後將向下修正、汽電零、電子震盪後將走多：FED 的基本利率已達 1.25～1.5，今年至少再升息三次、甚至四次，也就是美國基本利率今年至少將達 2～2.5，而台灣目前基本利率 1.375％，今年底估升息 1.5 碼到 1.75％，另台灣內需因低薪及觀光客大減積弱不振，台幣根本沒有大升的空間，何況 FED 開始縮表、且下半年抽資的負面效應會顯現，這皆使美元貶到 91.5～90 沒有再貶值的空間，且在連貶 13 個月後至少有 5～8 個月的升值週期。另從圖一的美元兌台幣的月線圖走勢來看，從 Q 的 33.838 元升到 R 的 29.44 元，讀者可清楚看出已走升 5 浪，且 R 處剛好是 L、M 兩長期支撐線交匯的強勁支撐點約在 29.6～29.3，配合 S 的月 KD 出現低檔牛背離將交叉向上的訊號，我判斷台幣升到 29.6～29.3 將止升回貶，至少有 5～8 個月的貶值週期，目標在 31 元附近，近來市場看到 12 月 28 日及 1 月 2 日台幣各大升 0.1 元、0.22 元，就大力渲染台幣還會大升，其實這是末升段，而炒作原物料並貶抑看壞電子及汽電零，但我認為台幣在元月份將升到終點，也就是原物料、內需跟外銷的電子、汽電零將在元月豬羊交替。近來一些原物料股都推升到高檔時出現非比尋常的超大量，如 EG 的東聯在元月 9 日出現 51323 的大量，股價從 35.05 直殺到 32.45，接著又跌到 30.15 元，一銅在元月 10 日帶 42224 大量收漲停，好像想買都買不到，結果隔天開平就直殺到 14.05 接著殺到 13.8 元，到 1/17 跌到 13.05 元，又如力麗在元月 10 日及 11 日連續兩天出 69149、73957 的超大量股價也漲不動了，大亞在 1 月 11 日出現 134089 的大量從 16.35 殺到 14.45，從這些跡象，內行人早已看出原物料大戶及公司派利用媒體及分析師不懂台幣將止升回貶的內涵結構將豬羊變色，倒出大量的籌碼給散戶。反觀台幣去年已升 7.63％基期墊高下，到元月 17 日台幣只不過升 1％，其實對外銷的汽電零跟電子負面影響不大，且傾向今年台幣會貶值，如此不只有匯損沖回機會，且毛利率也會提升，所以高手對誤殺的電子股含蘋概 (業成、TPK、台郡、可成、大立光、鴻海) 、低估被動元件 (國巨、奇力新、美磊、金山電、千如、興勤、立隆) 、封測 (日月光、矽品、力成、超豐、矽格)、汽電零 (胡連、廣華、東陽、堤維西、信邦、競國、英利、同致、敬鵬) 及如聯詠、瑞昱、矽創、力達、帛漢、中磊… 等做吃貨。

物極必反、低估優質汽電零被壓抑過久，未來反有更大漲的爆發力，Q4 營收創新高股將一棒接一棒上攻，麗清、英利先攻，後由廣華、胡連接棒上攻：眾人皆知只要業績好本益比低，股價不會不漲，且壓縮越久未來一引爆的上漲攻勢會更可怕。

去年有一些汽電零業績比前年還成長，且本益比 15 倍以下的廣華、胡連今年我判斷將大漲，因貿聯去年 EPS 10.4 元較前年的 9.23 元年增 12.7％，元月 16 日收 265 享受 22.5 倍本益比，但胡連去年 EPS 10.5 元較前年的 9.24 元年增 13.6％，元月 16 日收 158.5 本益比只有 13.9 倍，廣華去年 EPS 9 元較前年的 8.17 元年增 10.1％，元月 16 日收 115 本益比 11.3 倍，這一種有成長的中小型股且成長幅度比台積電去年只較前年成長約 3％(去年 EPS 約 13.3、前年約 12.89 元)，而台積電又屬大股本居然可享受 18 倍本益比。

來源：《萬寶週刊》 1264 期

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