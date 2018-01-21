台中精機掌門人、知名創客導師：失敗，孕育成功的芽

整理●單小懿

日本首富柳井正曾說：「不要畏懼失敗，失敗中孕育著成功的胚芽。」提示領導者失敗和成功僅一線之隔，究竟失敗是成功的契機，或是成功的限制？關鍵在於每個領導者如何面對和處理失敗。

程天縱，一位資歷 40 年的專業經理人，曾是找不到工作的大學畢業生，翻轉為外商科技界位階最高的專業經理人，以及鴻海集團董事長郭台銘倚賴的左右手。

黃明和，一位在工具機界超過 40 年的企業主，曾經大學重考、會計師考試落榜，卻成為台灣資本市場中，唯一一位負責企業上市、下市又重整成功的企業主。

商周集團執行長王文靜邀請這兩位「商周 CEO 學院」客座教授——富智康前執行長、知名創客導師程天縱，台灣歷史最悠久工具機廠台中精機董事長黃明和，對談如何憑藉面對逆境、處理逆境，翻轉人生、翻轉事業。以下是對談摘要：

商周集團執行長王文靜問（以下簡稱王）：兩位年紀相仿、角色不同，一位專業經理人、一位企業家。是否經理人相對外部逆境少一點，企業家較常遇到外部逆境？

富智康前執行長程天縱答（以下簡稱程）：也不見得。逆境分兩種：一種是「成長型逆境」（growth mode），自己為求成長去挑戰；另一種是「困難型逆境」（trouble mode），過去好，現在不好；前者失敗只影響個人，後者失敗影響一家公司。

我的主要的逆境都是「成長型逆境」，一直做困難的事，做不該我做的事。

面對逆境，我有兩個基本心態。一是，天底下沒有找不到答案的問題。問題的定義是有答案，沒答案的叫現實；所以沒有解決不了的問題，只有改變不了的現實。

而且一個問題不只一個答案，所以面對逆境的智慧，在於把所有可能的答案列出來，找出最好的。如果是毫無辦法改變的現實，你只能 live with it（共處），接受現實。

第二個心態，不到黃河心不死，不見棺材不掉淚。我在惠普時，帶一個菜鳥在台南跟 IBM 搶訂單。我們啟動時間比對手晚太多，我自認絕對贏不了。

客戶與 IBM 簽約前一晚，我擔心這個贏不了的案子會擊垮菜鳥的信心，進而毀掉他的職涯，凌晨三點我決定開車南下找客戶再談。談完沒有任何改變，我眼看客戶跟 IBM 簽了合約，如釋重負。

回台北前，我打電話告訴菜鳥，「連我都贏不了的案子，惠普沒人可以贏回來。」後來這個菜鳥重建信心，在惠普一路晉升，他就是中國惠普第五任總裁孫振耀。

當我見到棺材掉了淚，到了黃河死了心，表示盡到最大力量；如果我做不到，大概也沒人做得到。所以有時候我明知道失敗還是會去做。

王：黃董面臨的則是「困難型逆境」，從市值 200 多億的上市公司老闆變成負債 67 億地雷股？

台中精機董事長黃明和答（以下簡稱黃）：我們是家族企業，上市後開始擴廠，股價都在 100 塊上下，市值高達 200 億。然而成也上市、敗也上市，98 年亞洲金融風暴，外資在兩星期內把我們股票不限價格一直倒，股價一夕崩盤，公司負債 67 億。

王：人在逆境當中看不到未來，連兄弟都退股，一個接著一個走，那麼難打的局，親密戰友都離開，是怎樣的心情？

黃：我們幾個兄弟只有我沒外國護照，爸爸、妻小都在台灣，最痛苦的時候，只能跟我太太抱頭痛哭，不知黑夜怎麼過。

我能 15 年（編按：從 1998 年股票崩盤到 2013 年債務全數清償）置於死地而後生，力量來自父親相挺。他跟我說：「我赤裸裸的來到這個世界，有一天也會赤裸裸的回去。你認真做，有一天我們台中精機能夠再爬起來。」讓我有能量讓公司站起來。

王：黃董講話很理性，心裡曾經很有企圖心？要最大、要第一？

黃：沒有失敗之前，企圖心很強，希望把父親事業發揚光大，爭第一、爭最大。重整後，我覺得家族企業要永續經營、基業長青。經過這個失敗，才知道這（永續經營、基業長青）是經營企業應該的狀況，也是逆境後最佳禮物。

王：遺憾的是，父親在世時沒能見到你把債務清償？

黃：是啊，父親在 02 年離世，他過世 11 年後才清光負債，讓公司重新站起來，雖然他看不到，畢竟我有把心願完成。還完債務後，我在祖先的神位上跟爸爸說：「總算不辱使命。」這一年剛好是台中精機成立 60 年，也是重生第一年。

程：隔幾年回頭一看，事情也就這樣過去了，天底下沒有過不了的難關。

王：所以「得」未必是得，「失」可能是以後成功的沃土？

程：這也跟價值觀有關，你到底要追求什麼？比如說我在惠普一路升上來，競爭不過我的人，離開加入微軟、加入 Digital，這些公司股價很高，到 50 多歲就退休，可是我到 60 歲還在幫郭台銘打工。

王：偶爾還要被他罰站一下？

程：經常啊…… 所以到底誰成功、誰失敗？過幾年一看，我反因為這樣結果變成失敗組。

王：程先生，38 歲在美國，那段辛苦喔，新環境帶著兩個兒子，然後讀 MBA，還要上班，蠟燭三頭燒？

程：那段時間，我是全職員工、全職父親、全職學生。我老闆訂了一個目標，91 年底，我要拿到 MBA，然後隔年一月接任中國惠普第三任總裁。只有一年半，要通過托福和 GMAT 的考試，取得入學資格，然後在 6 個季度內修完 67 個學分、22 門課。連全職學生都很難做到。

我每天上午 6 點上班，3 點多下班趕回家顧小孩，看完功課後去念 MBA；發燒 40 幾度還開車到學校期中考。兩年內沒缺過課，每堂課我強迫自己坐在講台前。等修完最後一門課、可以畢業時，我到學校操場大叫 5 分鐘，真的，一舒心中的氣，我快被壓死了。

王：逆境力是商周 CEO 學院的主軸，逆境商數（Adversity Quotient）被用來評量個人逆境力，包含 CORE 四個元素。C 是 control（如何面對逆境），O 是 ownership（當責）， R 是 reach（對災難的評估），E 是 endurance（堅持），你們覺得自己哪種特質比較突出？

黃：我成長過程沒有那麼順利，大學聯考重考，讀會計，我們同學念得好的都去當會計師，我就沒有辦法。這個成長過程和求學過程被認為是老么性格，比較大而化之、不計較，也比較能堅持下去。

程：有一次郭台銘在會議中有感而發：「像我這麼拚事業，為什麼一個禮拜只有 7 天、一天只有 24 小時？」我心想：世界還是很公平，事業再怎麼成功，地位再怎麼高，每個人每天也只有 24 小時。

那麼世界上不公平的地方在哪裡？好的事情不會自然發生，就算發生，稍縱即逝。壞的事情不斷發生，如果不去面對、不去解決，問題一輩子跟著你，而且越變越大。

逆境就是把問題推到你面前，你可以選擇一次解決，也可以逃避。你逃避，它一輩子跟著你；可是你只要面對它、解決它，一次就可以讓它消失，永遠不會畏懼它。

來源：《商業周刊》 1575 期

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