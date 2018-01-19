謝金河：跑太快的小狗會跑回主人身邊

【文／謝金河】

進入二○一八年，全球股市繼續奔馳，道瓊指數在元月到十六日為止的交易日，累計漲了一○七三．六四，漲幅是四．三四％，S&P 500 漲三．八五％，Nasdaq 漲四．六四％，包含 FAAMG 五大權值股的 Nasdaq 100 大漲五．一二％，費城半導體指數更是大漲五．八二％，有了美股大漲，各國股市也都拉出大小不等的漲幅，像阿根廷股市元月已大漲三四五六．○二點，漲幅達十一．四九％，委內瑞拉通膨蓋頂，股市卻大漲五七．四％，巴西也漲四．四九％。

亞洲各國在二○一七年已累積很大的漲幅，但仍然強勁勇往直前，如菲律賓股市漲三．五八％，印度漲二．一％，泰國漲三．八八％，新加坡漲四．三三％，胡志明股市漲了八％，過去漲幅總是敬陪末座的日經指數今年拉出五．二％的大漲幅，南韓漲二．二％，而上證今年也漲了三．九二％，滬深三○○今年更是大漲五．八五％，香港國企指數漲了九．二一％，領先全亞洲，而恆生指數在騰訊領軍下也大漲六．八二％。

外資買超金融股不手軟

台股在這一波全球股市漲勢中也跟上腳步，加權指數漲三．二三％，櫃買指數漲了二．六六％，摩台指漲了三．四五％，去年摩台指漲幅敬陪末座，這回又躍居領先地位，只是這次外資加碼的標的換了，像是我們印象中外資著力最深的台積電、大立光、鴻海三大權值股，其實外資又進又出，在鴻海從大買超到大賣超，統計從二○一七年元月迄今，過去一年多來，外資賣超鴻海一四二一四一張，外資大賣鴻海，讓鴻海二○○元目標價成了陷阱；大立光是外資在去年十一月大力調節，結果累積大立光在過去一年多來，外資又買又賣，最後買超只剩下八四張，而外資持股比率最高的台積電，過去一年多來，外資只買超七五九六五張。

那麼過去一年多來，外資買超最多的個股是什麼？答案是金融股，外資加碼的金融股前三檔赫然是新光金、中信金與元大金，外資過去一年來買超新光金一○二三四五二張，把新光金推向十一元高價，讓李紀珠揚眉吐氣，買超第二名的是中信金一○○萬四七六二張，中信金也創了二二．二五元紀錄，買超元大金五七七九三○張，也把元大金推向十四．三五元高價，而外資買超傳產股第一名的是市場派力搶經營權的大同，外資買超大同四五九五九六張，把大同股價推向二八．二五元，這是大同從二○○○年以來新高價，大同被推高，十六日福華也登上漲停，這股氣勢也許會襲向最低價的華映，而外資在傳產股買超比較受矚目的是台泥逾二六萬張。

但是要注意的是一七年大漲特漲過程中，外資調節力道很大的，像外資賣超國巨累計一一八九六二張，外資殺國巨幾乎都賣在三、四百元高檔，這個籌碼可能套給散戶；另外，近三個月跌最慘的是康控ＫＹ，從四九元漲上來的時候，外資有五四二九○張，漲到六二四元，外資賣超五三一○張，外資賣在高檔，康控股價一下腰斬，還未能止跌。這些外資賣在高檔的個股，一段時間來看，可能散戶會套得慘，像加權指數今年以來漲了三％多，但康控元月跌掉八五．五元，跌幅達二四．○五％。

狂漲後面臨基本面考驗

把元月美股帶動的行情攤出來看，個股走勢很不一樣，像台積電ＡＤＲ上漲，台積電元月漲了四．七九％，鴻海則跌了一．八八％，大立光先跌後漲，仍下跌○．五％，所以說三大權值股兩個是跌的，再回頭看個股，二○一七年出類拔萃的個股，進入二○一八年其實跌多漲少，像穩懋元月下跌四．九五％，眾達ＫＹ跌六．八一％，智邦跌一．八九％，精材跌五％，華東跌五．九％，大毅跌四．八七％，立敦跌二．三九％，立隆跌○．八一％，合併美磊的奇力新是小跌○．一％，只有國巨小漲二．一％，但華新科已領先跌了八．二九％了。

德國科斯托藍尼「老人與狗」的比喻最傳神，他說老人走一圈，小狗跑四圈，但不管小狗跑多快，最後都會回到老人身邊，股價就是那隻小狗，年線就是那個老人，去年當沖上路，當沖比重占台股已超過兩成，很多個股會出現驚人拉抬，像是虧損累累的精材股價從十九．八元大漲到一○六．五元，公司董事長在股價漲到四、五十元的時候就出來示警說：「我們公司沒有市場講的那麼好」，精材營收每月都快速成長，但每季虧損都超過二億，去年前三季虧八．一億，ＥＰＳ是負的二．九八元，去年慘賠成定局，但今年指紋辨識能帶來多少獲利仍待大家推估，今年會更好是事實，但要支撐股價上百元，ＥＰＳ至少要坐三望五才行，所以精材跑到一○六．五元的時候，年線在五一．六元，現在股價跌下來逐漸向年線靠攏。漲到四二○元的國巨，年線仍在一六九元，未來調整之路恐怕很險峻。

去年電池狂熱，美琪瑪朝向一五四．五元，現在在百元附近盤旋考驗基本面。最近最飆的是撼訊，這家板卡廠去年最慘股價只有十五元，現在飆向一四三．五元，是因為板卡顯示器取得ＡＭＤ供貨順暢，成為比特幣概念最狂放的個股，撼訊在去年十二月單月營收出現令人驚艷的九．一四億元，成長三○○％的數字，第三季ＥＰＳ五．五七元，高階繪圖卡恭逢其盛，撼訊拔蔥而起，現在大家也想到同是繪圖卡的麗台。

來源：《先探投資週刊》 1970 期

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