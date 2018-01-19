便便也有「錢」途！？他用貓糞成功種出香甜稻米

撰文 / 今周刊 黃家慧

雞屎、豬糞做有機肥料習以為常，但你聽過「貓大便」也能當肥料嗎？

喵星人便便 變身小農茶、米有機肥

「我想讓這群貓生存得有尊嚴，也讓我自己有尊嚴。」陳人祥的「拼圖喵」每月人事、貓的醫療飼料費用等高達 40 萬元以上，儘管有外界捐款，最多只能負擔一半。

為了「找經費」，陳人祥像其他民營的中途之家，靠批些貓相關的用品到網路上賣。「我好像帶著這群貓當乞丐，到網路上拜託大家買我們東西、救救我們。」看著窩在腳邊的貓咪奇奇，陳人祥情緒有些激動。

4 年前，他放棄當人人稱羨的遊戲工程師，對人生重新省思，「我能留給孩子什麼？我想要給他們一個有同理心的社會。」想法雖有些天真，陳人祥卻義無反顧，賣了房子籌經費投入中途之家經營，很快就發現每月基本開銷壓得他無法喘息。

在找錢和照顧貓之間要找到平衡點，陳人祥開始拆解貓的生活作息「吃玩拉睡」，發現每個月這群貓能產出 600 公斤「貓大便」，他異想天開地想，這是不是他要的「寶」？「動物堆肥不新奇，那貓糞可不可能？如果行得通，也許我就能兼顧做生意和照顧貓兩件事。」陳人祥說。

遭拒百次遇伯樂 首次契作產量驚人

他靠著分期付款，買了台 60 萬元的廚餘機製作貓糞肥，再找傳播農業知識的平台科技農報合作，成功把貓糞肥製成肥料，再一通通電話打給各地小農詢問使用意願，3 個月過去，至少打過百通，打到「電話拿起來就覺得會被拒絕。」

差點喪氣的陳人祥，終於遇上了栽種《喵喵米》的章思偉，對方願意給他契作，沒想到試作成功，《貓便當米》於是誕生，以 300 公斤的貓糞肥，加上其他肥料，成就了 600 公斤稻米的產量。

「我希望未來還有貓便當菜、貓便當南瓜……。」陳人祥透過科技農報介紹，又認識茶品牌《山不枯》，雙方決定 2018 年開始合作。而這次由科技農報上募資平台的項目《田裡有喵》，就是為了獲得資金做貓糞肥的進一步研究。

但陳人祥更希望的是，增加中途之家的參訪收入，讓更多人關懷貓咪，甚至未來能把「貓便當米」、「貓便當茶」等產品變成贈品或伴手禮，吸引更多人。「也許 2018 年中，參訪收入就能負擔一半的營運費用了吧！」陳人祥樂觀地想著，但他的貓糞肥要打出名聲，還有長遠的路要走。

來源：《今周刊》 1100 期

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