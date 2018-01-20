至寶電、東陽各執汽車零件牛耳

憑藉優質的製造能力與品質，台廠ＯＥＭ與ＡＭ汽車零件享譽國際；至寶電與東陽深耕車燈、保險桿與鈑金件多年，更搭上汽車走向智慧、安全、節能之主流趨勢。

【文／馮欣仁】

隱形冠軍」一詞是由德國管理學大師赫曼．西蒙（Hermann Simon）首創的概念，其觀察數千個中小企業之經驗，洞察這些隱身在世界各地，作風低調卻又蘊含競爭全球市場核心力量的企業。在台股當中，有不少是站在國際舞台的隱形冠軍企業。二○一八年開春之際，再度由謝金河社長率領「財金文化金融家考察團」，前往台南探訪至寶光電、東陽實業與全訊科技三家公司，並與台南科學管理局舉辦「ＡＩ無人機與智慧城市」論壇。以下內文，彙整此次參訪之精華。

近年來全球汽車產業走向電動車、先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）、自動駕駛與車聯網等趨勢發展，創造汽車零件與車用電子新商機；同時也是台股投資亮點之一。

汽車零件產值超越整車

然而，台南是國內汽車零組件的重鎮之一，更是國際汽車供應鏈的重要聚落，像是全球前三大汽車窗簾皇田）、ＯＥＭ車燈大廠大億）、車用扣件三星等均是。因此，此次兩天一夜的行程當中，特別安排參訪至寶電與東陽兩家汽車零組件業者。

由於國內汽車零組件廠商具有少量多樣、彈性製造優勢，除了售後維修市場（After Market；簡稱ＡＭ）是主要銷售對象之外，近期國際電動車大廠及大陸自有品牌車ＯＥＭ組裝零件需求，也帶動汽車零件產業成長動能。根據經濟部統計處統計，二○一六年國內汽車零件業產值達一九二一億元，首度高於汽車整車業產值一九○六億元。國內汽車零件業者在ＡＭ市場占有一席之地，其中，又以外觀碰撞件為主，如保險桿塑膠件、鈑金件及車燈等，造就出東陽、堤維西）、帝寶、耿鼎、為升、至寶電等業者，分別在各領域居領導地位。

至寶轉型有成攻改裝車燈

成立於一九八六年的至寶電，早期是以生產電源供應器起家，不過，面對產業環境的快速變化，周青麟董事長於是思考轉型，在二○一二年正式跨入車燈領域，目前車燈產品已占營收比重達九二％，主要專攻售後市場（ＡＭ）與改裝市場。由於車燈係屬於汽車安全件，更是基本配備；隨著汽車越來越重視安全，車燈的演進也從傳統的鹵素燈泡，轉向氙氣頭燈（ＨＩＤ）與ＬＥＤ車燈。然而，ＬＥＤ車燈具備高亮度、低功耗之優點，因此，ＬＥＤ車燈已成為車燈的主流。

再者，近來各國法規已將汽車晝行燈列為新車標準配備，進而帶動ＬＥＤ車燈的滲透率。此外，至寶主要是以ＡＭ市場為主，每年九月到隔年四月為傳統旺季，加上近期北半球爆發炸彈氣旋，導致車輛碰撞打滑事故機率大增，對於至寶而言是一大商機。

來源：《先探投資週刊》 1970 期

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