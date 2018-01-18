人民幣中間價18日報6.4401 貶值66基點 連續升勢暫緩

新浪外匯訊 1 月 18 日，人民幣兌美元中間價報 6.4401，上一交易日中間價貶值 66 個基點，結束了此前的五連漲。

隔夜市場，美元回暖，美元指數走出 V 字形態，截至北京時間 07：30 報 90.8900。美聯儲公佈經濟褐皮書顯示，12 個聯儲地區幾乎都報告 2018 年初經濟活動取得適度到溫和的增長，對今年前景保持樂觀。同時，美國 12 月份失業率仍然保持在 4.1%，為 2000 年以來最低，預計企業將未來幾個月上漲工資。美聯儲官員普遍認為稅改是支持這個適度走強經濟前景的一個因素，美聯儲預測 2018 年經濟增長 2.5%，加息 3 次。

年初以來，因為美元指數持續下跌，人民幣兌美元一路大漲，但是隨著美元指數暫時回暖，人民幣漲勢暫緩。分析人士認為，外匯市場短期波動後終究要向基本面回歸，人民幣匯率繼續平穩運行是大概率事件。

瑞穗證券沈建光認為，今年人民幣雙向波幅仍將是主基調，預計年底人民幣兌美元中值預期在 6.4 左右，對美元小幅升值，但對歐元 (1.2190 ,0.0006 , 0.05%) 貶值，對一籃子匯率保持穩定。

摩根士丹利駐香港經濟學家 Robin Xing 認為，當局對匯率的目標仍然是保持人民幣貿易加權指數穩定，維持在岸人民幣兌美元今年底貶至 6.7 的預測，鑑於美元今年將溫和走升的預期。

德商銀行周浩則表示，人民幣重新回到 6.5 以後，波動性開始上升，這也反映了市場的觀點出現分歧，有人預期今年年底 6.8，還有 6.2 和 6.4 的，預期分化不是壞事。

新聞來源：新浪財經