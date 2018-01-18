稅改衝擊 美銀Q4獲利腰斬 仍嶄露復甦跡象

美國銀行 (Bank of America) (BAC-US) 週三公布第四季獲利相較去年同同期幾乎腰斬，係因新稅制迫使美銀認列 29 億美元相關費用，但若撇開該費用來說，美銀正逐漸嶄露金融危機造成的損害已治癒的跡象。

美銀第四季獲利 23.7 億美元或每股 20 美分，去年同期獲利 45.4 億美元或每股 39 美分。

與許多銀行同業相同，美銀也必須減記其資產負債表上的遞延稅項資產，但除了稅改衝擊以外，美銀也同樣受惠於 Fed 升息。第四季淨利年增 11% 至 114.6 億美元。

即便過去 12 個月，美銀關閉了約莫 100 家分行，但該季存款和貸款仍較去年同期增加，貸款撇帳率仍穩定維持在 0.68% 低檔。

撇帳比率（ charged off ratio）是指在一段時間之內，從貸款帳冊之中撇除的信用卡應收帳款，再除以信用卡應收帳款的總額。這個比率是用來監察銀行金融機構有關信用卡的壞帳比率，以及信用卡的資產質素。

證券交易營收下降 11% 至 25 億美元，銀行營收總額自去年同期的 199.9 億美元上升至 204.4 億美元。

美銀週三收跌 0.19% 至 31.18 美元，但盤後回升 0.16%，報 31.23 美元。