【港股解碼】綠色動力環保遭證監會暫緩表決，回A之路好事多磨？

懷揣著不少投資者的希望，綠色動力環保(01330-HK)昨日在1月16日下午首發上會，卻並未帶給投資者們過會的好消息。回A之路或許還要延長一些時間，會是好事多磨嗎？

回A計劃早已啓動

綠色動力環保于2014年6月19日登陸港股市場，其背景亦是頗爲顯赫，控股股東及實際控制人爲北京國資公司。北京國資公司是經北京市人民政府授權的、專門從事資本運營的大型國有投資公司，于2001年4月由北京市政府按照現代企業制度正式改制重組設立，對北京市重要的國有資産進行經營和管理。

回A計劃早在2016年開始，公司曾于2016年6月報送IPO招股說明書。就港股披露的公司近年來的業績而言，亦是十分不錯，。而2016年年度的營收純利雙雙爆發，似乎也給予了綠色動力環保回A上市的信心。彼時，綠色動力剛結束一波跌勢，進入調整，預備回A消息自然引得市場關注，又開啓了一輪新的小漲幅。2017年中期表現亦是不俗，不僅上半年純利有所增加，營收亦較上年同期取得大幅增長。公司幾乎所有的收益均來自于垃圾焚燒發電項目的建設和營運，專業度很高。

資料顯示，綠色動力主要以BOT(建造-運營-移交)等特許經營的方式從事生活垃圾焚燒發電廠的投資、建設、運營、維護，以及技術顧問業務。本次IPO保薦機構爲中信證券。此次IPO，公司擬于上交所公開發行11620萬股，計劃募集資金5.6億元，投資于天津甯河縣稭稈焚燒發電項目、天津甯河縣生物質發電項目、蚌埠市生活垃圾焚燒發電廠項目和補充流動資金。今次未能成功過會，是否會打亂了公司對這些項目投資的計劃？垃圾焚燒發電項目變廢爲寶恰好契合現下講究環保，循環利用的主題，這亦是一陣恰到好處的東風。

值得注意的是，2014、2015、2016年，綠色動力環保的經營活動現金淨流量分別爲-2.69億元、-6534.5萬元、8299.64萬元。招股說明書披露，公司經營活動現金流爲負與公司BOT業務模式有關，公司大規模建設BOT/BT項目，並將項目建造支出形成的長期應收款本金部分列示于經營活動現金流出。

不知原因暫緩表決

1月17日一大早，綠色動力環保發布公告稱，有關（其中包括）公司建議首次公開發售不超過1.16億股A股，中國證券監督管理委員會發行審核委員會昨天對公司建議A股發行的審核結果爲暫緩表決。這也是2018年首家暫緩表決的企業。

大部分暫緩表決的企業屬于存在相關事項需要進一步核查。奇怪的是，在發審委的審核結果公告中，以往都會對暫緩表決的問題進行說明，但在發審委會議中針對綠色動力環保的主要問題一欄，寫著一個大大的“無”字。未披露主要問題不禁讓人猜測紛紛，也讓人聯想至綠色動力環保1月10日舉行臨時股東大會兩天後公布的《2014–2016年國際財務報告准則和中國企業會計准則的會計政策、會計估計及會計差異》公告上。

在1月12日公告中公司披露，財務報表編制准則由國際財務報告准則改爲中國企業會計准則後，預期將對公司的若幹財務項目産生影響。同時亦對衆人所關注的BOT/BT項目收益作出說明：在根據國際財務報告准則編制的財務報表中，盡管于BOT╱BT項目的建築期內並無收取任何收入，集團所提供的建築服務乃按其公允價值計量，並分別確認爲金融資産及無形資産。這也引起了財報之中歸屬于母公司的淨利潤和股東權益兩方面的調整，與港股披露的財報有些微差異。

除此以外，在招股書中公司亦披露過，綠色動力存在部分BOT項目未嚴格履行招投標程序的風險。相關市政公用事業主管部門在授予綠色動力部分BOT項目(包括6個已運營的海甯、平陽、永嘉、武漢、安順、薊縣項目，2個試運營的句容項目、甯河稭稈發電項目，1個在建的甯河生物質發電項目，以及8個籌建的平遙、青島、射陽、金壇、隆回、博白、紅安及宜君項目)時未執行招投標程序。雖然綠色動力未因上述BOT項目的取得方式問題受到相關政府主管部門的任何處罰，但綠色動力部分BOT項目未嚴格履行招投標程序仍有可能對公司的經營及盈利能力構成潛在風險。

對于綠色動力環保的暫緩表決原因外界猜測衆說紛纭，但還需等待公司官方說明。然而，未能過會仍然對綠色動力環保的股價産生負面影響。今日公司股價跳空低開，收盤價4.53港元，全天跌幅達到13.88%。自2016年6月宣布回歸A股那天至今，股價已是一漲再漲陸續突破新高，今次回調不見得是一件壞事。

如今A股的IPO已審核從嚴，亦爲下一次審核帶來一些不確定因素。不過，暫緩表決後二次過會的企業亦不在少數。回A股上市的漫漫長路，綠色動力環保已經走了一年半，不知是否還需要等更久？

作者：吃瓜群衆

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