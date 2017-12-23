大力支持數位貨幣和ICO！彼之砒霜 卻是這個國家的蜜糖

摘要：白俄羅斯總統盧卡申科周五簽署命令，對數位貨幣交易、ICO 等大開綠燈，並通過減稅等方式支持數位貨幣。盧卡申科稱，這將是促進白俄羅斯成為國際科技中心的重要一步。

就在一些國家明令禁止 ICO 或限制 ICO 時，另一些國家卻把 ICO 當做提升本國技術實力的機會大開綠燈。

周五，白俄羅斯總統盧卡申科簽署命令，將對數位貨幣交易、ICO 進行減稅、法律激勵等措施，以促使白俄羅斯成為國際科技中心。

盧卡申科稱：

白俄羅斯政府將成為全球首個對區塊鏈技術開放大門的政府。我們將有希望成為本地區的中心國家。

根據盧卡申科簽署的命令，白俄羅斯將歡迎在本國進行 ICO。在 2023 年之前，在白俄羅斯進行的數位貨幣交易活動所獲得的營收和利潤都不必繳稅。

實際上，在東歐一些國家，ICO 和數位貨幣受到廣泛歡迎。

今年 8 月，愛沙尼亞曾透露了以國家名義發起 ICO 的想法。

華爾街見聞曾提到，在一份網路公開文件中，愛沙尼亞電子居留許可項目 (e-Residency) 負責人 Kaspar Korjus 介紹了該國對 ICO 和 Estcoin 的設想。

據 Korjus 介紹，Estcoin 將由愛沙尼亞政府管理，但任何人可以通過電子居留許可項目來使用它。ICO 所募集的基金將通過公共私營合作夥伴關係 (PPP) 的形式進行管理，並且只能被投入到與建設數字化國家目標相符的用途中，例如投資智能合約和人工智慧等服務於公共部門的新技術。

愛沙尼亞在電子化方面一直走在世界前列。2014 年，該國成為世界首個提供電子居留權的國家，該項目向外國人提供數字公民身份，允許人們不踏入國門就能享受很多該國政府服務。

以太幣創始人 Vitalik Buterin 對愛沙尼亞的這一計劃表示看好，認為 ICO 將成為愛沙尼亞吸引國際投資的途徑之一，成為除了股票、債券等投資工具外，另外一個直接投資愛沙尼亞的方式。

愛沙尼亞政府目前正在就這份計劃公開徵求意見，如果得到支持，下一步他們將發布白皮書介紹 Estcoin 的價值和投資目的。

不過，這一想法卻被歐洲央行行長德拉吉一巴掌拍了回去。9 月初，歐洲央行行長德拉吉批評了愛沙尼亞政府提出的設立由國家管理的數位貨幣的方案。在歐元區，只有歐元是唯一有效的貨幣。

此外，德拉吉明確拒絕就義大利可能將於明年設立平行貨幣做出表態。

『新聞來源／華爾街見聞』