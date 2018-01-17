台南女孩吳宛儒25歲放膽一試 多賺4倍薪水 5年存600萬元

撰文：劉育菁 攝影：張家禎

三十歲時妳在做什麼？七十七年次的吳宛儒送自己的三十歲大禮是：長達一個月的美西假期。旅程結束回到新加坡，她跳槽到行銷的新領域，為履歷表再增添一筆加分項目。

相較許多領 22K、高喊台灣是「鬼島」的大學生，沒有任何資源、也沒超高學歷的吳宛儒，憑著驚人的意志力，在異鄉忍耐寂寞、克服語言障礙，甚至是種族歧視問題，在人才濟濟的新加坡力爭上游。

父親 38 歲自立門戶

女兒 25 歲赴海外工作

在新加坡工作不到二年，吳宛儒爭取到比台灣多四倍的薪水，不到三十歲，就存到六百萬元，她究竟是如何辦到？

「其實我的出生很平凡，跟一般人沒什麼不同。」初面見時，吳宛儒回憶起台南美好時光──她出生在台南的五口之家，在家中排行老二，有一個姊姊及弟弟，家境小康。父親原本在經營螺絲公司的家族企業當上班族，為了給三個孩子更好的生活品質，三十八歲時選擇自立門戶，全家搬到台南仁德開創事業。

「或許是從小受到父親耳濡目染的影響，不知不覺比別人多一份勇氣。」天性樂觀的吳宛儒，開朗的笑容下，有著不服輸的精神。

當許多七年級生面臨「三十關卡」而不知所措，吳宛儒早已在新加坡放膽一搏，人生最精華的工作及資產押注在海外，五年下來替自己存出六百萬元資產，不僅羨煞許多同輩，更讓許多年六年級生自嘆不如。分析她成功的關鍵，是她做對了五件事。

吳宛儒做對的第一件事是：發現自己所愛。求學過程頗為順遂的她，因為喜歡料理，家齊女中畢業後順利考取高雄餐旅大學餐飲管理科，「爸媽對孩子的要求就是讀公立學校，我算符合他們的期待。」大學畢業回到家鄉協助父親一年，心中總覺得那並非自己的興趣，漸漸覺悟想要選擇所愛。

這一份驚覺要從念大學時開始說起，吳宛懦回憶，學校規定畢業前要有半年實習經驗，當時一心想到海外闖蕩的她，爭取到新加坡飯店實習的面試機會，但可能是不夠成熟，並未被錄取，最後退而求其次，到台北圓山及國賓飯店各實習半年，這一段期間是她人生最快樂的時光。

「有時上天關了一扇門，又會另外再開一扇窗給妳。」她心念一轉，也許是沒能到新加坡飯店實習，才會無意間在網路又注意到新加坡航空地勤的求才廣告，抱著放膽一試的心態應試，沒想到錄取了。

新加坡人才競爭激烈

主動出擊爭取高薪工作

根據一○四人力銀行海外工作調查，新加坡是台灣人嚮往的海外工作地點之一，「但很多人無法持續在海外生活。」吳宛儒說，新加坡人才競爭激烈，生活費用並不低，同一批報到者有六十六位，最後只剩二位仍留在新加坡發展。

第二件事：不要畫地自限，主動出擊。按規定，新航地勤合約是二年，到新航後吳宛儒隨著公司安排，從地勤轉調新航貴賓室擔任公關，不同於同事的安分守己、享受生活，她更積極主動出擊，甚至在合約沒到期前，就開始找下一份工作。

她解釋說，新加坡的工作簽證依照「薪水」而分，一般台灣人以服務業居多，起薪約台幣四萬多元，但若懂得在當地應徵更高薪的技術人才工作，薪水就能再加倍。顧不得仍有合約在身，吳宛儒主動丟出履歷應徵捷運局工作，沒想到雀屏中選。

因此，她奉勸想到海外就業的年輕人，不要以為被合約綁住就不能換工作，要多方嘗試，不要輕易放棄任何機會。此外，喜歡運動的吳宛儒加入健身俱樂部，甚至考取 Zumba 教學職照，閒暇時抽空教課，邊運動邊賺生活費。

第三件事是：不被要「菜英文」框住。語言不佳是很多年輕人怯步海外的主因，沒有出國留學的吳宛儒應徵每一份工作時，也會擔心英文差而被刷下來，所幸她懂得跳脫負面壓力並轉成正能量。「我的多益成績（TOEIC）只有七百九十分（滿分九百分），英文程度一般般，但只要有心，沒有什麼辦不到的。」

用正能量克服菜英文

晚上回家惡補度過試用期

在應徵前，原本以為捷運局的工作競爭會比新航激烈，但其實剛好相反，她說，因為當地交通系統必須有多國語言廣播，原本只想應徵服務員，卻因為控制室有一個需要熟悉中文的職缺，反而拿到更好的薪水。

「不過，錄取才是壓力的開始。」吳宛儒笑說，自己從小到大，書桌從未堆滿那麼多書，很多艱深的工程英文字彙她看不懂，除了公司安排二、三個受訓之外，有好幾個月時間，幾乎天天下班後回家惡補，才順利通過試用期。

第四件事：能省則省，月存五成薪水。沒到新加坡工作之前，吳宛儒沒有任何記帳的觀念，到海外工作更能深切感受賺錢很辛苦這件事，她學會好好運用每一分錢。她還記得，第一年從新航離職時，存款只有台幣十萬元，到了捷運局工作，薪水才三級跳，並積極地開始計畫性存錢與理財。

她做的第一步是記帳，藉此了解金錢流向，比如每日餐費控制在星幣十元（台幣二百三十元）內，每月生活費星幣三百元至四百元（約台幣七千至一萬元）之外，扣除房租及機票等大筆固定支出，會要求自己要存下一半薪水。

存到人生第一桶金

馬來西亞置產圓夢

第五件事：學習理財，大膽投資。除了存錢之外，保守的吳宛儒也懂得有效率地理財，賺取高息。工作第二年時，吳宛儒發現新加坡華僑銀行推出一個高息帳戶，只要符合每月存星幣三千元以上、支付三張帳單及月刷星幣四百五十元（約台幣一萬元），銀行每月提供三．六五％存款利息，每月可多出台幣一千至三千元不等的利息收入。

此外，在存到第一桶金後，吳宛儒興起購屋念頭，二○一四年她思考要在台灣還是新加坡置產：因為這幾年台南房價漲幅大，雖然喜歡透天厝，但負擔不起；至於新加坡地窄人稠，居住環境也不夠滿意。

最後，吳宛儒選擇距離新加坡只有二十分鐘車程，地點在馬來西亞新山的新興重劃區，以總價馬幣四十五萬元（約台幣三百五十萬元）買下一間兩房公寓，如今這間房屋已增值，銀行估價約馬幣五十五萬元（約台幣四百八十四萬元），漲了約二成。

不想過度槓桿的她，拿出一半積蓄當做六成頭期款，其餘四成貸款，交屋後再出租，用租金養房貸。除了房產之外，再加上百萬元的銀行存款，總計吳宛儒替自己存下約台幣六百萬元資產，相當難能可貴！

來源：《女人變有錢》55 期

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