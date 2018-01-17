雲端戰爭 谷歌新增5個數據中心 並計劃打造自有海底電纜

谷歌 (GOOGL-US) 正在擴展其雲端計算基礎設施，新增了 5 個中心，並計劃打造自有的海底電纜。

谷歌表示，其最新的荷蘭和蒙特利爾雲端計算中心將於 2018 年第 1 季開放，其次是洛杉磯、芬蘭和香港。

與其他雲端基礎架構公司一樣，谷歌也將其雲端計算資源下達到各個中心，然後再將這些中心細分為多個地區，其中包括一個或多個客戶可以執行其服務的數據中心。目前谷歌擁有有 15 個中心，44 個地區。

每個中心都獨立於其他中心，每個地區也與同一中心的其他地區隔離。谷歌建議客戶在多個區域和中心都部署應用程序，以防止出現意外故障。

（圖取自谷歌）

谷歌表示 2019 年將測試 3 條海底電纜：Curie，一條連接智利和洛杉磯的自有電纜；Havfrue，連接美國至丹麥和愛爾蘭的聯合電纜；以及連接亞洲主要海底通信樞紐的香港 - 關島電纜。

谷歌表示，其網絡現在提供了全球約 25% 的互聯網流量。

谷歌表示，它將成為打造私人洲際電纜的「第一家非電信公司」。擁有這條電纜將允許它控制設計和構建過程以及技術規範，並且一旦部署了它，就可以進行路由決策，可優化滯延性和可用性。且一旦部署，Curie 將成為智利最大的單一數據管道。它將為整個拉丁美洲的谷歌用戶和客戶提供服務。

谷歌還與 Facebook、Aqua Comms 和 Bulk Infrastructure 合作建立一個直接連接美國與丹麥和愛爾蘭的海底電纜系統。這條名為 Havfrue（丹麥語為美人魚）的電纜將由 TE SubCom 生產，預計將於 2019 年年底上線。谷歌還正在與 RTI-C 和 NEC 合作開發香港 - 關島電纜系統，說，因此，客戶將可感受從澳大利亞到亞洲主要樞紐的容量和滯延改進效果。

(圖取自谷歌)

谷歌目前直接投資了 11 條電纜，包括正在計劃或建設中的電纜，還租用了許多額外的海底電纜。它表示，如果沒有這些基礎設施，它將無法按照用戶所需的服務質量提供雲端服務。