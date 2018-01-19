澎湖南寮》賞浮球彩繪　吃魚灶現煮小卷麵線

文字 ‧ 林淑慧

魚灶是漁獲蒸煮加工的場所，有灶台、煙囪和鹹汁槽三大部分。(攝影者．陳鴻文)

聽過「綠色旅遊」嗎？依據聯合國環境署的定義，綠色旅遊指的是：觀光活動須對環境友善、並降低對環境造成的負擔，使用當地出產的貨品，對當地社區有助益。在綠色旅遊地，人們得以抵抗商業化與速食文化的壓力。到達澎湖南寮前，我錯失在 7-Eleven 買早餐的時機，那正好，徹底符合這趟旅行的意義——回歸農村生活。搭上村裡牛車緩緩前進，從農人手中接來剛烤好的地瓜。從一開始，就享受這趟旅程。

走進南寮社區，街道乾淨得像在日本一樣，妝點廊道的彩繪浮球，卻是自對岸漂來、每年多達 30 噸的垃圾。「在海岸邊撿也撿不完，很頭痛。」南寮村長趙嘉協說，幸好有高齡 94 歲的趙有德爺爺，3 年來將這些浮球彩繪成裝置藝術，成為村子裡的地標景觀。

去年 9 月，南寮社區首度獲得國際認證，成為全球百大綠色旅遊地。儘管如此，這裡依舊沒有嘈雜的汽機車與人聲。南寮人一如往常，秉持就地取材的生活方式，過著簡單的小日子。

花了兩年爭取，獲得國際認證，村民反應卻很淡定。在這人口大量外移、平均年齡超過 70 歲的村子，他們說：「與海、與土地共生，就是平常在過的日子啊。」從小在此長大的南寮社區發展協會理事長陳有擇，最清楚南寮的優勢在哪裡——藍天、沙地與大海。他說，許多沿海城市的生態早被破壞，花再多錢也回不去了。

澎湖的冬天，東北季風強勁，沙質土地相對貧瘠，人們得在艱困環境裡求生存。「就地取材是先人的智慧，」陳有擇說，「我們應該讓南寮人看見自己的價值，落後，也是一種文明。」在這裡，維持著古老傳統的生活方式，就算家家戶戶有了自來水，每天清晨，阿公還是習慣到古井邊打水，PH8 微鹼水質，可為人體補充礦物質元素。

浮球垃圾變彩繪裝置

依據綠色旅遊地的評選標準，其中一項明列：對當地環境的改善，例如：能源與廢棄物減量。很難想像，南寮曾是個被魚網浮球垃圾所困的村落。浮球原本是漁民用來增加魚網浮力的工具，但被海浪打散的浮球卻變成環境殺手，澎湖每年光是浮球垃圾，就高達 30 噸。水泥工退休的趙有德爺爺，清晨習慣散步海邊，看著海岸充滿浮球垃圾，「每天撿回家，想辦法再利用。」趙有德說，3 年來他利用不同大小形狀、材質的浮球，完成上百件的彩繪創作。走進他工作室，鮮橘色的南瓜、青綠色的楊桃…… 一顆顆造型立體的蔬果集錦，「他為了創作，用瓦斯噴槍燒浮球，再手捏塑型，在大太陽下做到中午都不休息。」趙有德的女兒趙盈盈說。

另一位浮球達人、85 歲的趙長壽，則將撿拾來的浮球懸掛在家門口前的棚子裡，數以百計的浮球是裝置藝術，在小朋友眼中則是天然屏障，和同伴玩起躲貓貓，穿梭其中。

牛屎餅是生活智慧

位在社區一隅的牛屎窟園區，則訴說另一段歷史。牛屎窟，是收集牛糞的地方。原來，古早時期升火起灶，仰賴高粱稈、花生藤做為燃料，但因花生藤同時也是牛的食物來源，因此南寮的家戶爐灶常常缺乏燃料，村民便會到田野間收集牛糞，挑回住家附近牛屎窟保存，再趁好天氣製做成牛屎餅當替代燃料。

當牛糞收集到一定程度，製作牛屎餅的重頭戲登場。製作牛屎餅的第一道步驟，是在牛屎窟中加入適當水分，再以赤腳踩踏，以便使牛屎產生筋性，方便塑形。跟著在地阿嬤脫下鞋子，體驗赤腳踩在牛屎上，一開始很難克服心理障礙。「別怕！牛是吃草的，牛屎一點都不臭，還有人拿來當面膜，敷完皮膚白泡泡、幼綿綿。」阿嬤笑著說。

不敢真的往臉上塗，就先用腳背試試。眾人齊腳踩踏約 20 分鐘後，好眼力的阿公判斷筋性已經到位，要求清空窟位。進入窟中的他，示範如何用雙腳挖出牛屎，再以腳背將牛屎放入畚箕中，方便遊客在石牆旁製作牛屎餅。像捏陶土一般，揉捏牛屎塊，再用手壓成圓餅狀，牛屎餅就完成了。小朋友徒手將牛屎餅黏在石牆上，要等上 3 天，待陽光將其曬乾，天然又環保的牛屎餅燃料才大功告成。

現在村裡養牛的人少了，牛屎餅功能也逐漸被年輕一輩淡忘。為了保存農村文化，「社區的魚灶炊煮、窯烤地瓜也會使用自製的牛屎餅做為燃料，」陳有擇說，不僅將牛糞廢物再利用，也可讓民眾了解早期的農村生活文化。

綠色旅遊的評選標準，還包括傳統文化的保存。南寮社區活動中心的對面，是福記魚灶的據點，2012 年，社區將頹圮的魚灶重新修復，成為村民說老故事的地方。

這三口大灶自民國 40 年代留存至今，當時是澎湖漁業最興盛的時期，每到黃昏，漁民出海捕撈丁香魚，日出靠港後，再由人力或牛車運至南寮的魚灶，交由村中婦女加工煮熟，以維持漁獲鮮度。「丁香魚捕獲量雖多，但經濟價值卻低，不適合運用冷凍技術，透過魚灶加工最符合效益。」陳有擇說，煮好的魚再經日曬風乾兩天，才有香氣，再逐一裝箱外銷日本。

這裡是澎湖地保存最完整的魚灶，只要事先預約，社區媽媽會帶你用銀合歡、花生殼和牛屎餅升火，烹煮特色小吃。採訪這天，社區媽媽特別汆燙鬚赤蝦，俗稱狗蝦，是澎湖人最常吃的蝦，比白蝦脆、甜，香氣足，配酒下飯別有滋味。

灶火升起，灶上冒著熱騰騰的蒸氣，彷彿時光倒流般，讓人得以感受漁村社區曾有的熱鬧風光，魚灶已不再是家家戶戶的生產工具，如今轉化成凝聚人情味的象徵。

來源：《商業周刊》 1575 期

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