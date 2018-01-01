國台辦年終談話 明年兩岸形勢更嚴峻

去一整年兩岸關係官冷民溫，官方往來幾乎全部停頓。大陸國台辦主任張志軍以「共擔民族大義，同寫時代新篇」為題發表年終談話，強調展望 2018 年，台海形勢更趨嚴峻，重申唯有回歸九二共識，兩岸才能展開對話，協商解決問題。（繆宇綸報導）

張志軍在談話中表示，過去一年台海情勢「複雜嚴峻」，台灣當局拒不接受九二共識，阻撓、限制兩岸交流，放任縱容台獨勢力，推動去中國化漸進台獨，陸方堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和遏制形形色色的台獨分裂行徑，排除各種干擾和阻撓，努力維護和推動兩岸關係和平發展，紮實推進祖國和平統一進程，不斷取得新的進展，擴大深化兩岸各領域交流，堅持為台灣同胞「作好事，作實事」，先後推出 20 多項政策措施，讓台灣人在大陸求學就業有更廣空間，旅行有更多便利，生活有更優保障。

展望 2018 年，張志軍表示，台海形勢「更趨複雜嚴峻」，台獨勢力干擾、破壞兩岸關係的風險變數增多，陸方「完全有信心、有能力應對挑戰、把握方向，推動兩岸關係繼續克難前行。」推動和平統一進程的決心、堅持一中原則和九二共識的立場不會改變動搖，反對、遏制台獨行徑的態度不會含糊。張志軍重申「解鈴還須繫鈴人」，只有回歸九二共識，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方才能開展對話，協商解決兩岸同胞關心的問題，台灣任何政黨和團體同大陸交往也不會存在障礙。

海協會長陳德銘也發表談話表示，過去一年兩岸因九二共識的政治基礎遭到破壞，兩會協商聯繫機制暫時中斷，但海協會各項工作並沒有躑躅不前、蹉跎無為；未來不管島內政局如何演進，台海情勢如何變幻，我們仍將信念不變、誠意不減、功能不弱、努力不懈，恪盡職守，服務人民。