Fancy共享花卉一盆月繳3元人民幣 押金50元隨退隨還

大陸共享經濟火爆綿延至花卉產業。全球首家共享花卉服務平台 Fancy 昨 (16) 日在上海正式啟動。未來用戶可每月以 3 元 (人民幣，下同)/ 盆的價格，換到共享花卉，今年全年的優惠期更將實行鮮花免費使用。

近年來大陸每年花藝消費額高達逾 4000 億元。由於業績考核繁重、加班頻繁等因素，現代白領壓力頗大，平日在辦公室的時間甚至還超過家中。購買鮮花美化辦公室環境、妝點辦公桌，亦是白領們「減壓」的途徑之一。

共享花卉 Fancy 的創始者、上海大朵科技 COO 李宜澤表示，為了給白領群體提供最便捷的鮮花服務，Fancy 將率先在辦公樓宇中鋪設共享花櫃，通過自建物流，為白領們創建了一片「近在樓下的花市」。共享花櫃配有智能門鎖，並採用尖端室內種植技術、背側呼吸循環系統等，令花卉保持生長狀態。

據李宜澤介紹，Fancy 每季都會精選幾十種當季新鮮花卉，如玫瑰、鬱金香、瓜葉菊、月季、滿天星等，通過祛蟲、保鮮、裝盆、包裝等處理之後，放置於辦公樓宇中的共享花櫃中，客戶只需下載 Fancy APP，註冊並繳納 50 元押金，即可享受一鍵掃碼取花，隨心換花等服務，押金則是隨退隨還。

據大公網報導，Fancy 目前在山東、福建、雲南等地設有種植基地，花卉均為「基地直送」。上海大朵科技董事長陳志傑透露，至 2018 年底，會將 Fancy 共用花卉推廣到上海各大主城區的主要寫字樓。