天津馬光診所動能增溫 馬光-KY去年12月單月賺贏前3季

連鎖診所馬光 - KY(4139-TW) 公布去年自結獲利，全年稅前獲利達 5543 萬元，稅前 EPS 達 1.45 元，其中 12 月單月稅前獲利即達 2179 萬元，單月稅前 EPS 達 0.57 元，單月賺贏前 3 季。展望今年第 1 季，由於天津馬光病患人數穩定成長，將可望較去年同期呈現轉虧為盈，法人預估全年每股稅前盈餘力拚 4 元。

馬光 - KY 去年營收及獲利表現逐季走高，主要是因天津馬光貢獻增加，目前天津馬光在中國有 14 家連鎖診所，提供社區門診醫療服務，由於馬光 - KY 在 2016 年取得天津市唯一一家民營機構可承接糖尿病慢病管理資格，簽約病患人數從 2016 年 500 人開始，一路成長到 2017 年底的 1500 人。

而天津馬光的病患人數增加，也直接反映在馬光 - KY 營運表現上面，去年 12 月營收達 1.3 億元，創單月次高，單月稅前盈餘來到 2179 萬元，而去年第 4 季稅前盈餘為 3722 萬元，包括單月及單季稅前盈餘均創下近 5 年新高。公司預估，今年第 1 季將可續增到 1600 人以上，也挹注營收及獲利成長。

另一方面，馬光 - KY 去年也開始調整藥品組合，避開醫保給付的低毛利醫療項目，轉向高毛利品項，也成為推升獲利成長的重要動能。