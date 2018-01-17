正隆出售上海中隆獲利吃補 股價大漲收復所有短均

工紙大廠正隆 (1904-TW) 以人民幣 13.1 億元出售旗下香港中隆公司和上海中隆公司 100% 股權，集團整體獲利 5.2 億元 (約新台幣 23.8 億元)，預計上半年入帳，可望貢獻每股獲利 2.15 元。受此激勵，正隆股價今 (17) 日量價齊揚，最高攻到 17.8 元，上漲 7.55%，收復所有短期均線。

為解決空氣汙染問題，上海市政府 2013 年底發出文告，規定包含上海中隆在內的上海地區多家企業，須在 2017 年底前完成汽電共生設備的清潔能源替代方案。而正隆因評估整改升級投資成本和天然氣發電費用均過高，已在去年宣布將結束上海中隆造紙廠生產，並於去年 9 月底全面停工，並妥善處置所有員工。

出售香港中隆公司、上海中隆紙業股權，予中國大陸地產開發商萬科集團，總交易金額為人民幣 13.1 億元 (約 60.2 億台幣)，處分利益為人民幣 5.2 億元 (約 24 億台幣)，將可挹注正隆每股獲利約 2.15 元，預計將在第二季完成交易，處分利益也應會在第二季認列，處份收益將用於發放股利和充實越南擴廠資金，也能改善整體財務結構。

正隆指出，日後大陸紙器廠的工紙供應將改由建廠中的越南平陽造紙廠負責，今年中造紙廠完工投產，年產能 30 萬公噸，不足的量仍由台灣正隆供應。

若投資人看好正隆後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：正隆國泰 77 購 01 (070994-TW)、正隆永豐 78 購 01 (071064-TW)、正隆元大 79 購 01 (070843-TW) 等。