康宏(01019-HK)收到郭曉群法庭傳票要求重新召開股東特別大會

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康宏環球(01019-HK)與主要股東郭曉群的紛爭持續，康宏確認收到主要股東郭曉群針對公司及四名執行董事，陳志宏、吳榮輝、葉怡福及葉宜君的傳票，公司及四名執行董事將秉承維護公司利益的原則作出抗辯。康宏環球同時委任三名新董事，在通告中僅簡單交代已委任三人，須稍後才能公布各人的詳細資料。 康宏表示，郭曉群在傳票中要求法庭宣告2017年12月29日股東特別大會上，決定不計入郭曉群股份投票權是非法、無效或不具法律效力，要求頒令重新召開股東特別大會，並且在投票時妥善計入郭曉群的股份。 郭曉群在康宏爆出高層貪污醜聞前，曾要求召開股東特別大會罷免包括曹貴子、王利民、吳榮輝等八個董事會成員，但當股東特別大會真正召開時，郭曉群的投票權被視為無效，罷免議案被否決或撤回，因而觸發此次官司。 公告同時在通告註腳中，披露在本周一已委任冼健岷、黃雪輝及宦國蒼三人為新董事，但要稍後才再發公告說明三人的履歷詳情。冼健岷現為康宏理財服務公司行政總裁，黃雪輝則為康宏金融首席人力資源總監。宦國蒼曾任匯豐銀行亞太區投資銀行業務主管及多間投行的高管。上市公司公布委任董事，一般會在通告中交代董事詳細背景，但康宏今次未有詳細交代各人背景，亦只在通告註腳披露今次委任，看似委任進行得頗為倉卒，令市場大惑不解。