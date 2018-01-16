比特幣「挖礦」太耗電？俄羅斯投資人乾脆買下兩座發電廠

摘要：俄羅斯媒體報導，一名商人以 1.6 億盧布，約合 300 萬美元的價格買下了俄羅斯的兩座發電廠，準備作為數位貨幣挖礦中心。雖然俄羅斯還沒有相關法律，不過近日有媒體報導稱俄羅斯財政部已經起草了一份批准交易所交易數位貨幣的法案。

比特幣價格火箭般上升，「挖礦」產業也變得極夯。考慮到「挖礦」過程十分耗電，有人乾脆為此買下了俄羅斯的兩座發電廠。

今日俄羅斯報導，日前有人以 1.6 億盧布，約合 300 萬美元的總價買下了俄羅斯的兩座發電廠，準備用來當做數據中心和數位貨幣挖礦中心使用。

報導稱，這兩座發電廠分別位於烏拉爾山脈中段以西的彼爾姆邊疆區和烏德穆爾特共和國，買家是一名叫 Aleksey Kolesnik 俄羅斯商人。

不過在被問及發電廠的用途時，買家表示只有在俄羅斯相關立法完成後，發電廠才會用來「挖礦」。

目前俄羅斯還沒有針對數位貨幣的法律，不過 cointelegraph 網站近日援引當地媒體報導，俄羅斯財政部已經起草了一份批准交易所交易數位貨幣的法案。

此外，普丁也在去年下令政府在 2018 年 7 月之前制定有關比特幣、其他加密貨幣、挖礦、ICO 等與數位貨幣有關的法律。

一旦相關法案通過，將會打開俄羅斯境內數位貨幣交易和投資的大門。

不考慮到「挖礦」過程極為耗電，買下電廠也算是做好準備。

摩根士丹利最近預測，隨著比特幣價格和自身市值不斷增長，未來「開採」新的比特幣，對礦機的計算能力要求越來越高，作為成本大頭維持礦場運作的電費也愈來愈高。

報告預計，2018 年比特幣乃至其他數位貨幣的挖礦用電需求將達到 120-140 兆瓦時 (terawatt-hours)，等於 2025 年電動車的用電需求。

而在此之前，中國監管部門出於過高電力消耗和金融風險的擔憂，提出各地引導企業有序退出「挖礦」業務。

『新聞來源／華爾街見聞』