〈新光金不動產策略〉未來館與南軟大樓落成 租金收益可期

新光金 (2888-TW) 近來在不動產投資相對其他壽險業低調，但前幾年的投資相繼落成，董事長吳東進今 (16) 日表示，今 (2018) 年新光金在大亞百貨 1 樓的「新光未來館」與新光南軟大樓都將落成，開始享受租金收益成果，其中，南軟大樓已滿租，預估 1 年可增 1.7 億元租金收入。

吳東進今日表示，當年斥資 39 億元標下原大亞百貨一樓，興建成「新光未來館」已正式完工，將於 5 月正式開幕，除了引入金控銀行數位分行外，也學習日本第一保險公司設立新形態的保險諮詢通路「保險小鋪」，約有 10~15 坪大小，主要滿足客戶諮商的服務與新商品的行銷。

除了規劃新光銀行數位分行與新光人壽的保險小舖外，其他將導入咖啡、美食餐廳等商家，希望成為延伸新光三越之外的新商場，吸引人潮帶來錢潮，估年租金報酬率上看 2.5%。

吳東進一步指出，斥資 41 億元的新光南港軟體園區南軟大樓也將於 9 月正式開幕，樓高共 20 層樓，其中 9 樓以上的 40% 面積將由老爺酒店進駐，而其餘 50%、9 樓以下規畫為一般商辦與科技軟體業辦公室。

新光人壽總經理蔡雄繼表示，新光南軟大樓均已滿租，租金報酬率高達 4%，初步估算一年可增加 1.7 億元的租金收入。

新光金的不動產投資其實從去年就開始享受租金收益的果實，去年包括嘉義、新板、承德三棟大樓完工後，今年再加入大亞百貨、南軟大樓，蔡雄繼表示，新光的「十二大工程」陸續至 2020 年就會全數完工，到時候每年都至少有 6 億元租金收益貢獻，投報酬都符合金管會的規定。