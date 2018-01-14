2018請假攻略出爐 出遊參考全球五大狂歡節

一年的開始最適合做好整年度旅行規劃，網路訂房業者 HotelsCombined 提出 5 個世界狂歡節慶作為年度旅遊推薦，包括印度色彩節、聖彼得堡白夜節、西班牙蕃茄大戰；慕尼黑啤酒節和墨西哥亡靈節，讓旅客體驗不一樣的深度旅遊，也提醒民眾，今年最長的連假除了春節假期，清明連假可只請 2 天假休 8 天連假。

圖：HotelsCombined 提供。

228 連假就看印度色彩節

印度色彩節人們以天然染料潑灑彼此，慶祝春天到來。(圖：HotelsCombined 提供)

印度色彩節又稱灑紅節 (Holi Festival)，於 3 月前後的月圓之日舉辦，維持兩日的歡慶，到了第二天，所有街道皆會被五顏六色的粉末和顏料所覆蓋，人們彼此潑灑色彩象徵單調的冬天已經結束，準備迎接繽紛的春天。

HotelsCombined 推薦旅客可到印度神祗奎師那神的出生地馬圖拉，感受全印度最傳統的節慶氛圍。

端午假期到聖彼得堡享受白夜

白夜節期間最盛大的「紅帆節」以出航祝福畢業的學生。(圖：HotelsCombined 提供)

俄羅斯的聖彼得堡夏季白晝最多長達 23 小時，反之冬季日照時數則相對短少，在此特殊地域條件下，紀念日照體驗的白夜節是當地一大特色，節慶期間將舉辦舞蹈、戲劇和音樂演出的「白夜之星藝術節」和狂歡遊行等，6 月 23 日前後還有「紅帆節」作為此節慶高潮，以紅帆船出港和燦爛煙火象徵中學畢業生迎接人生新階段。

抓住暑假尾巴去西班牙玩蕃茄大戰

蕃茄大戰後，灑水車會立刻出動清洗街道。(圖：HotelsCombined 提供)

西班牙布尼奧爾鎮 (Bunol) 的蕃茄大戰已有逾 70 年的歷史，被稱為「世界最大食物大戰」，共會丟出 10 萬公斤的蕃茄，往年由於遊客太踴躍擠爆小鎮，2013 年起須購票才能進場玩樂；另有兒童版蕃茄大戰可讓 4-14 歲孩童免費參加。

由於小鎮住宿地點有限，建議可入住附近都市瓦倫西亞 (Valencia)。

中秋連休去慕尼黑啤酒喝夠本

慕尼黑啤酒節開放至晚上 10 點半，從早到晚都非常熱鬧。(圖：HotelsCombined 提供)

德國慕尼黑啤酒節已成為世界愛啤酒人士必定到訪的節慶，除了來自慕尼黑傳統釀造廠的眾多啤酒外，還有德國美食、音樂和馬戲團表演等，更可看到身著傳統巴伐利亞服裝的德國人，玩著現代化的遊樂設施，感受時空交錯的有趣體驗。

冬天來臨前探訪墨西哥亡靈

亡靈節遊行中，人們會打扮成骷髏，觀光客也常加入同歡。(圖：HotelsCombined 提供)

近來觸動人心的動畫電影《可可夜總會》中，熱鬧又有趣的墨西哥亡靈節，顛覆華人對亡靈黑暗且神秘的看法，墨西哥人會張貼五顏六色的骷髏剪紙、裝扮成骷髏造型，以歡慶狂歡的氣氛，備妥萬壽菊和食物，迎接死去的親友回家團聚。