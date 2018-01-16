《絕地求生》中國玩家瘋狂開外掛 騰訊與警方已逮捕120餘人

由 Bluehole 公司研發的大逃殺類型線上遊戲《絕地求生》(PUBG)，上市以來一直面臨玩家使用外掛作弊的問題，而總監 Brendan Greene 更表示，99% 的外掛都來自中國，這讓獲得中國代理權騰訊備感壓力，騰訊與警方合作，展現打擊外掛的決心。

外掛製作和銷售集團兜售各式各樣的外掛，有人物透視、超準自瞄、無後座力、走路加速、超級子彈等，可分單項購買或是成套購買，銷售團隊一個月營業額可因此達到上百萬人民幣。

網路追蹤網站 Steam Spy 數據顯示，《絕地求生》全球有超過 3000 萬的玩家，而其中中國約占了一半，這讓其他地區的玩家苦不堪言，卻沒辦法禁止中國玩家使用該遊戲。

僅管騰訊一直致力打擊外掛製作業者，但諷刺的是，若進入前 10 名玩家排行榜，有 8 名玩家的名稱類似為「請連絡 QQ574352XXX」，他們透過騰訊旗下的通訊軟體 QQ 販售外掛。

騰訊向玩家承諾，表示將通過法律和技術手段，給玩家打造一個綠色、公平的遊戲環境，截至 2017 年底為止，已與中國警方聯手破獲 30 起案子，逮捕犯罪嫌疑人 120 人。

而網路遊戲反作弊系統 BattlEye，在 2017 年 12 月 28 日推文表示，在《絕地求生》上，已封鎖超過 150 萬筆作弊帳號，比起 11 月的封鎖帳號，成長一倍之於，公司表示，打擊作弊行為是一項不斷在進行的工作，問題永遠不會被根除。

BattlEye 表示封鎖帳號來到 150 萬

而從每個月成長的新用戶來看，可以了解為甚麼 Bluehole 和騰訊如此致力於打擊作弊玩家，從去年 12 月到現在，共買出超過 510 萬組的《絕地求生》，但是每天的新玩家只增加 13.1 萬，代表充滿外掛的環境，會讓新玩家卻步。