大人小孩都愛玩 騰訊《QQ飛車》用戶3天就破千萬

花旗發表研究報告指，據 App Annie 於 1 月 9 日最新的 iOS 排名中，騰訊 (0700-HK) 自主研發的第一款賽車遊戲《QQ 飛車》，上線僅 2 周已取代《王者榮耀》登上大陸 APP Store 的遊戲下載榜首位。

據陸媒報導，《王者榮耀》推出時，花了 3 個月才累積到 1000 萬活躍玩家人數，但《QQ 飛車》只用了 3 天時間。《QQ 飛車》手遊版於去年 12 月 27 日上線，當日註冊用戶隨即突破 1000 萬，而在正式推出前，遊戲用戶就已達 4500 萬。而在大陸 APP Store 上線第 2 天，便位列下載榜第 2 位。

1 月 9 日，《QQ 飛車》更超越《王者榮耀》登上下載榜首位。連同《奇蹟 MU：覺醒》，騰訊旗下 3 款手遊包辦下載榜三甲。

花旗認為，《QQ 飛車》及《奇蹟 MU：覺醒》的成功，有望支持騰訊今年手遊收入。手遊本身已在個人電腦遊戲累積知名度，加上有效及具針對性的推廣，相信《QQ 飛車》能長期佔據大陸 App Store 首 3-5 位，直至《絕地求生》於今年較後時間有新版手遊推出。

騰訊股價昨 (10) 日微跌 0.77%，收報 440.4 港元。花旗持續給予騰訊「買入」評級，目標價 482 港元。

騰訊股價

不過，有投行分析師表示，《QQ 飛車》的上線時間尚短，玩法與《孖寶賽車》相似，能否超越《王者榮耀》成為騰訊另一檔王牌遊戲仍屬未知之數。

但分析員指《QQ 飛車》有其優勝之處，休閒類賽車遊戲受眾較廣，男女玩家都感興趣，不似近期大熱的「吃雞遊戲」(大逃殺類射擊遊戲) 較吸引男玩家。《QQ 飛車》更切合玩家在社交網絡上與朋友玩小遊戲競賽的心態，亦是成功跑出的另一原因。

《星島日報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，《QQ 飛車》的成功或有短暫沖喜作用，但長遠未必對騰訊股價有大幫助。《QQ 飛車》能否成為另一隻騰訊王牌遊戲，需視乎其變現渠道、熱潮能否持續。但他長遠對騰訊業務有信心。

普華永道中國大陸及香港科技、媒體、電訊行業主管合夥人周偉然表示，雖然賽車類遊戲歷久常新，適合作電子競賽用途，變現能力高，但玩家對畫質、流暢度要求愈來愈高，又追求新鮮感，遊戲生命周期能否得以延續成關鍵所在。