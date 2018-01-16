低調奢華大坪數　繁簡並馭靜謐宅

【文 / 住展雜誌】

轉身，即坐擁綠園道的生機綠意，滯留，在機能完整的藝文特區裡，低調奢華的好宅，成為風格豪宅的典範，肆意在大空間裡盡情揮灑心情故事，讓回家就像享受飯店度假的頂級生活....

在小宅火紅的潮流裡，中悅建設仍堅持打造中大坪數的住宅，在建築品質上的專精工藝，能看出中悅不凡的氣勢，突顯了北台灣豪宅領導品牌該有的雍容爾雅、傑出不群。

這次的裝潢設計案例，房屋座落在桃園中正藝文特區，此區土地規劃完善、生活機能佳，並有悠活饒富生機的綠園道，在藝文廣場與展演廳設立後，更被認為是桃園房市的指標區段。加上周邊未來有捷運綠線、橘線通過，房價更是桃園的高標，潛力驚人、蓄勢待發。

雍容爾雅豪宅群 要你經典

此次住展要介紹的是「中悅麗舍花園 - 悅府」B2 實品屋，它座落在藝文特區同德六街的豪宅群內。中正藝文特區已是最近桃園房市裡的亮點區域，而「中悅麗舍花園 - 悅府」更是位在特區核心、臨近綠園道的豪宅建築群，打造出氣勢不凡的經典房市區段。

每到假日，藝文特區總是吸引大批的人潮到綠園道裡玩樂、休憩，生活在此，轉身即可坐擁一大片綠帶的生機美景。此外，本區附近的大型商場、品牌餐廳、知名店家眾多，也聚攏人氣，創造出高消費量能，吸引年輕新貴、閤家光顧，讓區域發展的各種面向完整呈現。

斥資千萬 回家就像到飯店

位在如此黃金的區段，「中悅麗舍花園 - 悅府」的設計裝潢也是黃金級標準，建商斥資千萬打造，襯托出豪宅的價值。設計師鎖定四十到五十五歲的客群，在建材用料上不計成本，就要屋主回家後就像來到六星級飯店一樣。

首先在燈光表現上，全屋多採用較為隆重、擅於營造氛圍的投射軌道燈，除了增強亮度外，也能在居家空間中打造出舞台的效果，每天回家，如同享受貴賓蒞臨的氛圍。設計的整體風格選擇了簡約現代風，色彩上使用中性調和色調，營造現代風的冷冽感卻又不失溫度。

搶眼金屬色 穩重暖你心

一推開門，進入客廳，就感受到「中悅麗舍花園 - 悅府」大坪數的氣派與舒適。設計師以吸睛的金屬色懸浮電視牆，作為整體公共空間的中心，下方配上精心挑選的枯木材，營造出西方神秘的壁爐形象，整體空間具份量又沉穩。

而以懸浮電視牆作為中心，讓客廳與書房在格局上自然形成回字型的活潑動線，空間更為通透無隔閡。尤其電視櫃上的黃銅特殊色系，是設計師引以為傲的特殊之處，黃銅色與自然呈現的暗紅鏽斑，雖有冷冽感，但卻不失溫度，也因整體空間色調選用中性色調搭配，營造出華麗雍容的沉穩氣氛。

來到餐廳，長餐桌後方也選用黃銅建材、鏽斑紋路作為背牆，讓整體公共空間相互呼應，也成了視覺與色調上的主軸。桌旁悉心的搭配上中島櫃，讓長餐桌有個重心，一消獨自設立在中央的孤立感，讓家人享受在餐桌上的團聚好時光。

大坪數空間無限延伸

通常在百坪的住宅空間裡，即便進入房內，仍不失開闊的空洞感，且多數房間都設計為主臥格局，配上了專屬的衛浴，呼應回家就像到六星級飯店的主打訴求。漫步到客廳後方的房間，一開門的焦點就是更衣間的圓形的鏡燈，設計師表示，這個鏡燈除了讓空間延伸，更是要增強視覺上的重點，讓住客如同置身明星的專屬化妝間。

而每間房間配置的更衣間，都是以玻璃牆間隔，讓光線自然穿透，空間得以再延伸。中間色調也由公共空間延伸至房內，房間多以木地板與溫潤的壁幕來裝潢，除了營造空間的穩重溫暖，也增添浪漫的氣息。雙層窗簾也讓空間中的光線得以自由調配，彈性的變化外在不同時刻需求的不同氛圍。

設計風格是對生活場景的演繹，「中悅麗舍花園 - 悅府」的設計針對中高客群，展演每一刻日常場景，並兼顧了美學概念，發揮了大坪數應有的開闊通透，也精心的挑選特殊素材，作為不同空間的主軸重點，呈現了低調沉穩卻又奢華雍容的質感之作。

設計檔案

案例名稱：中悅麗舍花園 - 悅府 B2 實品屋

房屋座落：桃園中正藝文特區

坪數大小：120 坪

空間格局：四房 (三套房)、兩廳、四衛浴

主要建材：石材、進口瓷磚、木地板、天然木皮、皮革、鐵件、TOTO 衛浴、上荃廚具

設計公司：風動設計有限公司

設計師：何三泰、徐志中

接待中心電話：03-3565686

接待中心地址：桃園市桃園區新埔六街 177 號

本文摘自 2018 年元月 5 日出刊之《住展雜誌》430 期設計裝潢單元，同期內容除本文外，並有「二○一八房市 三隻小豬現蹤」、「選用耐燃建材 多一份保障」、等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 430 期

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