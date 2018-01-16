反彈回升了　去年推案量突破8千億

【文 / 住展雜誌】

北台灣推案量在二○一三年達到一點三兆顛峰，但此後因房市反轉，推案量連年下滑。但到了去年，推案量竟止跌回升，一舉突破八千億元，這真的代表房市已經築底反彈了嗎？

據《住展》雜誌統計，去年截至十二月中為止，北台灣實推案量已衝至八一一二億，案量幾乎篤定會超越前年的八一三二億，中止連續三年下滑，顯示業者推案信心已略有回升了。

買氣回溫 信心高飛

近期爆發的推案潮，主要是受到去年買氣明顯回溫，以及房市九二八檔帶動，推案潮從民俗鬼月結束後就開始湧現，十月推案量往上墊高、十一月再進一步放大，光是這二個月份推案量就逼近二千億，相當可觀。

北台灣各縣市截至去年十二月中為止，以新北市推案最為積極，其案量已逾三七四九億，遠超過去年全年的三千億，預計今年全年案量可望衝高至三千八百億。

雖然推案量持穩了，但並非全是好事；假如銷售率未能顯著提升，那麼新增供給量會加重賣壓，反而不利未來的房價表現。因此，銷售率能否較前年更好，似乎比推案量更為重要。

市區地段 量能擴張

新北市供給量爆發，主要是不少行政區的舊市區或菁華路段出現指標大案，例如新莊「泰舍至善元」與「鳳凰花園」、新店「鑫洋百景」、「冠德創新殿」、三重「築城麗富」、汐止「筑丰陽陽」等案。

由於新北市業者大多曉得重劃區供給量過大、賣壓沉重的問題，所以去年推案多回防舊市區；去年除了江翠北側重劃區推案量較大外，其餘新興重劃區推案相對冷清，多以銷售舊案為主。即便是新開發的二重疏洪道、鶯歌鳳鳴、八里台北港與土城暫緩發展區，新增供給量都不太多。

台北市狀況更為特殊，去年同期推案量約一七七九億元，但其中就有大約千億是由都更案所貢獻，都更案量占了總案量約六成左右，這突顯北市土地稀少的老問題依然嚴竣。由於北市素地既少又貴，再加上房價跌幅高於地價跌幅，買素地推案利潤不見得較好，如果推案不朝都更下手，那麼案源拓展會更加受限。

中路量大 比重飆高

桃園市則已推出約一四六三億，估去年案量將較前年小幅衰退。桃市去年推案由新重劃區帶頭衝，尤其是中路、經國兩大重劃區推案量最大，一口氣將桃園區案量灌至約六百億；而桃園單區案量，就占了大桃園總案量的四成。去年底至今年，中路、經國兩大重劃區仍有不少推案將陸續公開，推案潮不會中斷。

特殊的是，去年北市信義區推案還是掛蛋，連一間新房子都沒有，推案量甚至比三芝、蘇澳等偏鄉還少。

整體而言，北台灣去年推案量衝破八千億，惟在供給量擴增之下，對銷售率而言並非益事；推案一旦變多，就只能指望買氣跟進升溫，否則讓利將是業者最後的手段。

本文摘自 2018 年元月 5 日出刊之《住展雜誌》430 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「二○一八房市 三隻小豬現蹤」、「選用耐燃建材 多一份保障」、等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 430 期

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