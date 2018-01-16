〈行動支付再掀戰〉Android Pay 合作銀行達11家 新增匯豐銀

衝刺數位金融，滙豐 (台灣) 商業銀行今 (16) 日宣布與 Google 合作，推出 Android Pay 服務，為 Android Pay 合作的第 11 家銀行。

Google 去 (2016) 年 6 月在台灣推出 Android Pay，前期合作銀行包括中信銀、第一銀、新光銀、安泰銀、華南銀，隨後再加入玉山銀、台新銀、渣打銀、聯邦銀、國泰世華銀共 10 家銀行，近期更新增匯豐銀，目前 Android Pay 支援銀行的數量已達到 11 家。

滙豐 (台灣) 商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，行動支付的需求，已隨著新科技的運用日益增加，除了推出 Android Pay 服務之外，滙豐今 (2018) 年也會陸續推出各種行動支付系統，提供給客戶更完整的行動支付體驗。

葉清玉表示，目前 Android Pay 在台灣擴增合作夥伴，商家品牌已突破 100 個，金流串接服務夥伴增至 5 家，使用者可在全台近 13 萬個配有感應式刷卡機的實體商店內、近 30 個應用程式及線上商店中使用。

而 Android Pay 支援的手機廠牌與型號眾多，只要從 Google Play 下載並安裝 Android Pay 應用程式，完成信用卡拍照驗證與登錄手續，就可以啟用 Android Pay 的服務。