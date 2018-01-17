【大華銀投信】預算案與通俄門擾市 美股收跌

◆ 國際股市

週二美股開高走低，終場三大指數收跌，媒體將下跌原因指向本週五即將到期的臨時撥款法案，屆時若未能通過新的政府融資法案，美國政府可能面對關門危機，另有消息指稱美股盤中下跌來自於川普於總統選舉時與俄羅斯的接觸有了最新發展，檢察官穆勒發傳票要求前白宮顧問班農出庭作證，投資人擔憂將有不利於川普的消息傳出。板塊方面，近期表現相對疲弱的不動產與核心消費板塊反彈 0.48% 與 0.39%，醫療保健則在默克藥廠上漲 5.8% 的帶領下上漲 0.46%，因該藥廠週二公布的免疫療法藥物 Keytruda 搭配化療藥物在肺癌治療的三期臨床試驗結果優異，而最大醫療保險公司聯合健康集團因公布營收與獲利展望優於預期上漲 1.86%。

◆ 每日一圖

上週末美股統計研究機構 Factset 公布所調查的分析師對於 2018 年全年標普 500 指數 EPS 的展望，從 2017 年 12 月 20 日美國國會參眾兩院通過稅改案後至上週四，受調查的分析師對標普 500 全年 EPS 預估值從 146.83 美元上調了 2.2% 至 150.12 美元，創下 Factset 自 1996 年追蹤標普 500EPS 以來短時間內的最大上調幅度，標普 11 大行業的獲利皆獲得分析師上調，當中以標普金融指數全年 EPS 被上調 8.3% 最多，2018 年開年後指數 EPS 預估值的上調幅度加快，解釋了今年以來美股氣勢如虹的主要原因，當然分析師上調指數 EPS 或許不全然來自於稅改的貢獻，美元走貶、原物料價格回升、以及全球貿易復甦的加乘效果都替近期全球股市的暢旺添加柴火。

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