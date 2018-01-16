【景順投信】國內首檔目標到期債券傘型基金問市

◆ 景順 2024 到期債券傘型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 保險平台強勢開賣

景順 2024 到期債券傘型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 已獲金管會核准，並透過連結投資型保單正式募集，是國內首檔目標到期債券傘型基金。連結的兩檔子基金分別為景順 2024 到期新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 及景順 2024 到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)。

景順投信表示，此一傘型基金產品設計，主要在讓投資人依據自身屬性選擇適合的產品，兩檔子基金的投資範圍涵蓋新興市場主權債或類主權債及新興市場企業債券，是資產配置中不可或缺的組合，投資人可根據自己的需求選擇最適商品。

面對全球股市續創新高、而債市卻受美國利率情勢扭轉影響的 2018 年，正因為投資風險無所不在，因此如何不甩市場臉色，不猜價格漲跌，長期穩健獲利，成了固定收益投資人進行資產配置時最大目標。而「目標到期債券基金」綜合債券與債券型基金的優點，並比傳統債券型基金更能發揮投資效益，除了有確定的時間與債息、到期返還面額，較低的進入門檻外，也能分散風險，並有專業管理，市場利率的走揚影響也較小。

對多數固定收益投資人來說，收益雖是優先考量，但更在意穩定。景順 2024 到期新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 由景順固定收益團隊操作管理，採目標到期債券投資法布局新興市場債以掌握收益、達成投資目標。投資配置在 60％主權債及類主權債、40％企業債，存續期間為六年，平均信評維持在 BBB - 投資等級。

景順 2024 到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 同樣由景順固定收益團隊操作管理，投資配置在 70-80％企業債、20-30% 主權債，平均信評維持在 BBB - 投資等級，藉由投資於世界級的優質新興市場企業債，降低波動、優化新興市場債券投資組合，在不確定的環境下帶領投資人穿越牛熊市考驗。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資人。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。