台股盤中─雙王領軍突破前高 追買力道偏弱 站穩10900

台股今 (15) 日由股王大立光 (3008-TW)、權王台積電 (2330-TW) 領軍下，指數開高攻上 10900 點之上，一度衝達 10962.55 點，再度突破前高，寫下 27 年新高，不過，多單追價買單偏弱，指數開高震盪走低，法人則認為，在外資偏多下，大盤仍可維持強勢格局，不過短期乖離率修正影響，指數仍有回檔壓力。

美股上周五收紅，台股今日以 10932.37 點開出，上漲 48.41 點，早盤由大立光、台積電、面板股的友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、LED 股的晶電、偏光板的奇美材等電子股領軍上攻，金融股也走強，推升大盤指數向上衝高，盤中再突破前波高點，盤中守在 10900 點之上。

友達相關權證。(資料來源：鉅亨網整理)

台股今日開高，不過上漲過程追價買盤仍偏弱，加上個股股價漲多，指數開高後震盪走低，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤仍維持強勢格局，在國際股市續揚下，指數仍偏多看待，需要留意是因漲多乖離率修正，短線恐有回檔壓力。

他表示，後市除需觀察美股的走勢之外，還有本周台積電將召開法說會，公司對後市釋出的訊息，另外新台幣動向也要留意。

大立光開高走低，盤中翻黑，先進光則落入跌停，台積電及鴻海守在紅盤之上，金融股也是上漲表現，傳產股部分，以水泥、紡織及百貨股漲幅領先，鋼鐵及觀光股盤中跌幅逾 1%，跌勢較重，塑膠、汽車、運輸股也下跌。