創業家兄弟2018年射3箭 打造無地化消費體驗

近年無人零售領域逐漸成為零售業的發展方向之一，在此趨勢下，不僅實體零售業者思考轉型，創業家兄弟 (8477-TW) 今 (16) 日指出，針對 2018 年，已規劃全通路零售、影音商機和大數據客製化三大方向來打造「無地化消費」體驗。

無地化消費可解讀為以虛擬空間和情景化創造體驗的消費新模式，創業家兄弟指出，要透過全通路網絡來掌握零時差商機、影音進行社群分眾行銷，以及多樣化數據找到服務需求的可能性。

創業家兄弟共同創辦人暨策略行銷長廖家欣進一步說明，相較 PC 時代，行動端消費為社會帶來效率提升，進入 2018 年後，掌握「無地化消費」新趨勢成為公司發展重要目標，尤其持續優化行動購物體驗，並透過社群、直播及戶外廣告增加情感溫度傳播即時性。

創業家兄弟去年首度將廣告從線上走到線下，以「你的腦叫你一直買」洗腦式廣佈捷運站點，有效帶動通勤時間消費力道，今年行銷傳播再向外拓展至大眾交通網絡。

另一方面，創業家兄弟高度看好廣大社群口碑影響力，除了積極經營多元社群，今年更將深化影音行銷的推播。

其中，今年生活市集將以直播節目化為導向，更將走出直播棚以大力拓展異業合作；同時，看準食品類的直播銷售成長曲線有爆發性成長，今年將再開好吃市集的 APP 直播頻道。

創業家 2017 年全年合併營收 37.46 億元，年增 19.66%，不過，就前 3 季財報來看，由於網購市場競爭激勵需投入更高的行銷預算，前 3 季稅後純益 1517 萬元，年減幅高達 60%，每股純益 (EPS)0.74 元。