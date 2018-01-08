創業家去年Q4營收11.19億元 創單季新高

受惠於網購消費旺季，創業家 (8477) 第四季累計營收達 11.19 億元，創單季新高季路。

該公司 12 月營收 3.86 億元，月減 11.81%，年增 40.85%；去年全年營收 37.46 億元，年增 19.66%。創業家兄弟共同創辦人暨營運長吳佩雯表示，去年下半年網購進入全戰國時代，創業家多元嘗試從新媒體發聲，旗下各站向外拓展新渠道，並透過大數據深入探討消費需求點，並客製化商品推薦，達到精準投放並高度掌握時節商機買氣的最佳效能，更加速從結盟策略性夥伴創造新契機。



創業家提到，旗下生活市集看準日常生活品團購市場，搶先結盟策略性夥伴愛合購打造日常用品團購生態系，快速觸及 110 萬喜愛團購的會員，帶動訂單量及客單價的成長；好吃市集則積極佈局冷凍市場，與全家便利商店合作推出低溫店取服務，解決過去生鮮電商物流的不便性，為搶佔宅商機市場再下一劑強心針；3C 市集則掌握尾牙需求推出優惠的家電 3C 商品好康，為年底最後一波開出漂亮佳績；B2B2C 的松果購物也透過提升 APP 購物體驗建立消費忠誠度，創造優質購物循環有效帶動交易動能。



創業家指出，展望 2018 年，大數據仍為運營的基底，將持續強化 Data 的運用，並串聯新的金物流渠道，也將透過內外部合作快速優化購物體驗，並創造全通路消費的品牌有感經營，將在整體業績硬實力上力求突破，再輔以軟實力的加成，期許今年再創佳績。







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