人民幣升升不息 瑞穗亞洲：若升至6.4 陸將放鬆資本管制

週二 (16 日) 人民幣兌美元中間價再度上調 202 個基點，報 6.4372 人民幣兌 1 美元，創下自 2015 年 12 月 11 日以來的新高水平，延續 2017 年人民幣大升 6.29% 的態勢，2018 年開年至今再度升值 1.19%。

《彭博社》報導，由於人民幣再度強升至逾二年來新高，如此高檔的匯價也令市場經濟學家擔憂，恐怕將傷害中國廠商的出口競爭力，中國政府可能在近期出手調控匯價，為人民幣本波升勢降溫。

週二 (16 日) 在岸人民幣再度上漲 0.11% 暫報 6.42，再度寫下新高，市場分析師表示，本波人民幣強升的背景因素主要是來自於美元走弱，故人民幣兌美元就無可避免地出現大幅升值，券商瑞穗證券 (亞洲) 即表示，人民幣很可能在短線將攻擊 6.40 的整數關卡。

瑞穗證券 (亞洲) 首席經濟學家 Shen Jianguang 表示，如果人民幣上攻至 6.40 一線，那麼中國人行即可能出手干預匯市，人行緩解人民幣升勢的工具包括：(1) 放鬆資本管制、(2) 讓民眾更自由地兌換外幣和外幣資產等，都是人行可能拿出的應對對策。

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

上週亦有外電報導稱，中國人行已通知部分中間價報價行，對人民幣中間價形成機制中的逆週期因子參數進行調整，調整後相當於不進行逆週期調節。

中國人行隨後亦解釋，在人民幣兌美元匯率中間價報價模型中，計算「逆週期因子」的「逆週期係數」由各人民幣兌美元匯率中間價報價行自行設定。各報價行會根據宏觀經濟等基本面變化，以及外匯市場順週期程度等，按照其內部報價模型調整流程，決定是否對「逆週期係數」進行調整。