八新股今日齊上市 正榮地產集資額居首

香港, 2018 年 1 月 16 日 - (亞太商訊) - 據香港信報報導，中國大型綜合性房地產開發商正榮地產集團有限公司（6158.HK）於今日正式掛牌上市。昨日公司公佈其全球發售結果，定價每股 3.99 港元，經扣除包銷費用及傭金和全球發售相關的其他估計開支後，全球發售的所得款項淨額約為 3,843.46 百萬港元。



行業名列前茅 戰略思路清晰

根據中國指數研究院報告，正榮集團為中國最大的非上市房地產開發商之一。按合約銷售計，於 2016 年，正榮集團在中國所有非上市私有房地產開發商當中名列第二。此外，根據億翰智庫的資料，正榮地產控股于 2017 年在「中國房企綜合實力 TOP200」中排名第 19 位。根據中國房地產研究會、中國房地產業協會及中國房地產測評中心的資料，按 2017 年的品牌價值計，正榮集團亦名列中國 20 大房地產公司。



正榮地產致力于成為中國最大的房地產開發商之一。為實現該目標，公司擬加強在現有市場的領先地位及戰略進軍其他經選市場，專注於高質素及平衡的未來增長，利用多元化投資策略並物色新增長機會，進一步豐富客戶導向型產品種類、提升品牌價值和提高客戶忠誠度及繼續致力于審慎的財務政策及優化資本結構。



地產行業競爭激烈 正榮地產不懼挑戰

近年來，由於競爭激烈及規模經濟效益，若干房地産開發商的市場集中度有所提高，儘管如此，中國物業市場高度分化且競爭激烈。正榮地產可在激烈的市場競爭中佔據領先地位，得益於其獨特的競爭優勢。



公司作為中國大型的綜合性房地産開發商，在中國一二線城市或具高增長潛力的城市擁有可觀土地儲備，同時，其土地收購能力經區域性深耕土地收購策略、對中國房地產市場敏銳的市場洞察力與投資願景以及多元化的土地收購計劃證實。



除此之外，公司專注于開發面向中高端改善型客戶的優質及訂制產品，具備高度發展的房地產開發、管理能力，以及較高的品牌知名度。這些都是公司得以在競爭激烈的房地產行業脫穎而出的重要因素。

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