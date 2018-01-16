正榮地產今掛牌 公司定位中高端

香港, 2018 年 1 月 16 日 - (亞太商訊) - 據香港東方日報報導，2017 年，全球市場穩中有升，以當地貨幣計算，納指上升約 30%、道指上升約 25%、標普 500 上升約 20%、德國 DAX 指數上升約 11%、法國 CAC 指數上升約 8%、英國富時 100 指數則上升約 6%。其中，本港恆生指數顯著跑贏全球主要股市，全年飆升約 36%。



踏入 2018 年，港股依然走勢強勁，跨年連升十幾交易日。大市造好，對上市新股亦有正面影響。於今日上市的正榮地產集團有限公司（6158.HK），招股反應熱烈，香港公開發售及國際發售均獲適度超額認購，股份定價每股 3.99 港元，不計超額配售權，成功集資 38.43 億港元。



地產開發管理能力成熟 收益連年大幅增長



正榮地產是中國大型的綜合性房地產開發商，擁有強大執行能力以及標準化的規模房地產開發程序。公司已開發出涵蓋物業項目整個生命週期的標準化房地產開發程序。憑藉先進 IT 系統的支持，該等程序包括房地產開發週期的每個方面的詳細報告協議，可促進高效運作、加快資產週轉，並確保公司項目始終如一的高品質及成功控制。



招股書亦披露，由截至 2016 年 6 月 30 日止六個月至 2017 年同期，公司收益從人民幣 5,404.5 百萬元增加 49.6% 至人民幣 8,085.2 百萬元，已交付的總建築面積從 536,262 平方米增加 37.5% 至 737,522 平方米，均實現了大幅增長。



公司定位中高端 發展潛力巨大



根據中國指數研究院的資料，中國人均住宅建築面積預計於 2020 年增加至 38 平方米，導致中高端住宅物業的住房改善型需求約為 22 億平方米，佔 2020 年住宅物業總需求的 26.4%。



正榮地產致力於主要為中高端改善型客戶開發優質住宅物業，據招股書披露，公司有兩個代表性住宅項目南京正榮 ‧ 潤峯及南京正榮 ‧ 潤錦城於 2016 年的每平方米平均售價，分別較各項目毗鄰在項目規模、物業單位面積、佈局及用途方面具類似特點的可比較住宅物業同年平均售價高 20.4% 及 15.8%，公司精準的市場定位與市場日益增加的需求完美迎合。



正榮地產主要里程碑概覽

年份 / 事件

1998 年：創辦人歐宗榮創立正榮集團

1999 年：成立附屬公司江西房地產，並在江西省宜春啟動首個房地產開發項目

2008 年 - 2014 年：蟬聯「中國最佳僱主企業」

2013 年：公司將房地產開發拓展至中國其他城市，包括上海、江蘇省南京及蘇州、湖南省長沙及陝西省西安等城市

2015 年：正榮地產控股成立，為公司業務的未來發展提供了單獨及獨立的平台

2016 年：躋身中國房地產業協會及中國房地產測評中心發佈的「2016 中國房地產開發企業成長速度 10 強」(排名第一)

2017 年：完成重組；躋身億翰智庫發佈的「中國房企綜合實力 TOP200」，排名第 19 位



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