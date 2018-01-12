歐元漲勢大爆發 分析師看好持續走強

全球經濟回溫，歐洲央行 (ECB) 有意調整貨幣政策，帶動歐元兌美元週四勁升約 0.8%；分析師認為，此一趨勢應可延續，甚至進一步走強。

蒙特婁銀行外匯策略主管 Stephen Gallo 在接受 CNBC 採訪時表示，歐元兌美元升值，猶如替歐洲央行鋪了一條在 2018 結束量化寬鬆 (QE) 的路。

歐洲央行日前公布前次會議記錄，稱 2018 年初可能會調整貨幣政策，升息應大於購債；消息一出，週四歐元兌美元勁升 0.8%。

部分投資人認為，歐洲央行的大規模購債計畫，將在明年底前結束，且應會在第 4 季升息。

法國興業銀行資深歐洲經濟學家 Anatoli Annenkov 指出，假設通膨持續上升，歐洲央行很可能會在 3 月的會議中，對貨幣政策進行調整。

就當前政策目標來看，9 月之前，歐洲央行將繼續購買總價約 300 億歐元的政府債券，若有必要，還會擴大購債規模。

不過，正如會議記錄中所言，「經濟復甦已進入擴張期」。Annenkov 研判，「QE 可能於 12 月結束，並在 2019 年 6 月迎來首次升息。」

巴克萊的分析師更樂觀，認為歐洲央行將在 9 月結束 QE，並於 2018 年第 4 季升息。

週五上午，德國總理梅克爾的保守派聯盟，與社民黨 (SPD) 達成組閣協議，將組成「大聯盟」政府，消息一出，使歐元兌美元再度走高，倫敦時間上午 10 點 45 分左右，歐元兌美元升值 0.8%，至 1.2121 美元。

但歐元走強，不見得全然是好事，畢竟，這會使出口表現受影響。荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 也示警，歐元有上漲潛力，「但有些人過度誇大了今年歐元的漲勢」。