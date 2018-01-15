【異動股】域高金融(08340-HK)跌幅居前 今日挫28.09%

截止收盤，新股希瑪眼科(03309-HK)漲幅居前，收報5.11港元，較招股價2.9港元漲76.21%，成交2.12億股，成交額11.21億港元。據悉，該公司招股超購逾1500倍。
升幅較靠前的還有前進控股集團(01499-HK)、匯彩控股(01180-HK)及中國生物科技服務(08037-HK)，三者分别升26.14%、25%及23.25%。前進控股自12月22日以來節節攀升，截止目前漲幅累計逾3倍。匯彩控股今日高見0.9港元，創逾4個月新高，收報0.8港元，淨流入157.4萬港元。中國生物科技服務已連續三個交易日錄得升幅，今日收報2.06港元，淨流入231.9萬港元。
此外，中國創新投資(01217-HK)、冠亞商業(00104-HK)及飛尚非金屬(08331-HK)三者分别升19.23%、18.52%及16.67%。飛尚非金屬已連續上漲幾個交易日，今日再度收漲，報0.77港元，成交2420萬股。冠亞商業午後大幅上揚，收報0.32港元。
今日跌幅居前的有域高金融(08340-HK)、藍港互動(08267-HK)及廣州基金國際控股(01367-HK)，分别挫28.09%、16.02%及15.14%。域高金融繼前三個交易日連續下挫後，今日持續萎靡，再度收跌，且跌幅明顯擴大，低見0.54港元，創近5個月新低，成今日跌幅居前的個股。藍港互動臨近收盤，仍向下探，收報1.5港元，淨流出70.67萬港元。廣州基金國際控股今日則一路向下，收盤報6.78港元，成交1206.69萬港元。
區塊鏈集團(00364-HK)繼前幾個交易日錄得升幅後，今日轉弱，收跌12.5%，淨流出742.06萬港元。消息面上，2018年01月09日，區塊鏈集團執行董事蔡永團以每股平均價0.012港元場内減持好倉300萬股，涉資3.6萬港元。減持後，蔡永團持有區塊鏈集團股份由4,000,000股減至1,000,000股，比例由0.02%下降至0.0001%。
此外，安悅國際控股(08245-HK)、僑洋國際控股(08070-HK)及淩銳控股(00784-HK)等分别挫13.27%、13.64%及12.5%。
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