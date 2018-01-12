英鎊、澳幣期貨1/22上市 這兩種投資人最適合操作

臺灣期貨交易所今 (12) 日宣布，考量我國外匯市場現況，英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率交易相當活絡，加上這兩個匯率的波動程度高，市場存在相關的衍生性商品交易及避險需求，因此將於 1 月 22 日推出英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨，適合進出口貿易業者、外幣資產持有者操作。

期交所自 2015 年起陸續推出匯率類商品，目前已推出大小人民幣匯率期貨及選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨等匯率期貨商品，涵蓋主要外匯避險及交易需求。考量我國外匯市場現況，英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率交易相當活絡，為滿足市場需求，並使臺灣期貨市場的匯率類產品線更加完整，發揮多元幣別匯率期貨的群聚效益，期交所將於 1 月 22 日推出英鎊兌美元匯率期貨及澳幣兌美元匯率期貨二項新商品，以發揮多元商品的綜效。

期交所表示，英鎊兌美元及澳幣兌美元期貨分別以英鎊兌美元匯率及澳幣兌美元匯率為標的，契約規模為 2 萬英鎊及 2.5 萬澳幣，並依外匯市場報價習慣，以美元計價，最小升降單位 0.0001 美元。

二檔匯率期貨皆掛牌 4 個季月契約，交易時間與期交所現行匯率期貨商品一致，即一般交易時段之交易時間為營業日上午 8:45 分開盤，至下午 4:15 收盤，盤後交易時段的交易時間為營業日下午 5:25 至次日上午 5:00，到期月份契約最後交易日的交易時間為上午 8：45 至下午 2：00，採現金結算，最後結算價為最後交易日台北時間下午 2 時之 WM/Reuters 英鎊兌美元及澳幣兌美元即期匯率中價，四捨五入至小數第 4 位。

期交所強調，相較於店頭匯率衍生性商品，匯率期貨具有集中市場商品的優勢，無交易對手風險，公開競價，資訊透明度高，且交易人可隨時新增部位或反向平倉，交易便利。

此外，匯率期貨交易門檻較低，又具財務槓桿的特性，有助於提升資金運用效率。進出口貿易業者、外幣資產持有者或交易人，皆可藉由匯率期貨，降低匯率波動風險，或進行交易、套利操作。