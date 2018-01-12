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英鎊、澳幣期貨1/22上市 這兩種投資人最適合操作

英鎊、澳幣期貨1/22上市 這兩種投資人最適合操作。（鉅亨網資料照）
英鎊、澳幣期貨1/22上市 這兩種投資人最適合操作。（鉅亨網資料照）

臺灣期貨交易所今 (12) 日宣布，考量我國外匯市場現況，英鎊美元澳幣美元匯率交易相當活絡，加上這兩個匯率的波動程度高，市場存在相關的衍生性商品交易及避險需求，因此將於 1 月 22 日推出英鎊美元期貨及澳幣美元期貨，適合進出口貿易業者、外幣資產持有者操作。

期交所自 2015 年起陸續推出匯率類商品，目前已推出大小人民幣匯率期貨及選擇權、歐元美元期貨及美元日圓期貨等匯率期貨商品，涵蓋主要外匯避險及交易需求。考量我國外匯市場現況，英鎊美元澳幣美元匯率交易相當活絡，為滿足市場需求，並使臺灣期貨市場的匯率類產品線更加完整，發揮多元幣別匯率期貨的群聚效益，期交所將於 1 月 22 日推出英鎊美元匯率期貨及澳幣美元匯率期貨二項新商品，以發揮多元商品的綜效。

期交所表示，英鎊美元澳幣美元期貨分別以英鎊美元匯率及澳幣美元匯率為標的，契約規模為 2 萬英鎊及 2.5 萬澳幣，並依外匯市場報價習慣，以美元計價，最小升降單位 0.0001 美元

二檔匯率期貨皆掛牌 4 個季月契約，交易時間與期交所現行匯率期貨商品一致，即一般交易時段之交易時間為營業日上午 8:45 分開盤，至下午 4:15 收盤，盤後交易時段的交易時間為營業日下午 5:25 至次日上午 5:00，到期月份契約最後交易日的交易時間為上午 8：45 至下午 2：00，採現金結算，最後結算價為最後交易日台北時間下午 2 時之 WM/Reuters 英鎊美元澳幣美元即期匯率中價，四捨五入至小數第 4 位。

期交所強調，相較於店頭匯率衍生性商品，匯率期貨具有集中市場商品的優勢，無交易對手風險，公開競價，資訊透明度高，且交易人可隨時新增部位或反向平倉，交易便利。

此外，匯率期貨交易門檻較低，又具財務槓桿的特性，有助於提升資金運用效率。進出口貿易業者、外幣資產持有者或交易人，皆可藉由匯率期貨，降低匯率波動風險，或進行交易、套利操作。

 

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