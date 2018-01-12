傳梅克爾與其他黨派達成突破性協議 歐元續強

據《路透社》援引黨派消息人士透露，德國各聯盟黨派領袖已經在談判中取得突破性結果，將同意組建新政府。

德國總理梅克爾本週稍早與一個對手黨派進行會談，努力希望能在最後一刻組成聯合政府，解決幾個月來德國的政治不確定性和僵局。

梅克爾是由基督教民主聯盟（CDU）和巴伐利亞兄弟黨基督教社會聯盟（CSU）組成的保守聯盟領袖，與社會民主黨（SPD）負責人 Martin Schulz 會面會談。

社民黨以前拒絕加入聯合政府，因為它的選民在最近選舉中展現不滿。但在梅克爾和其他兩黨之間的聯合談判未能達成協議之後，社民黨改變了立場。

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梅克爾在會談前表示結果可能樂觀，她週日評論說，她相信協議「可以達成」，但社民黨的 Schulz 要求 CDU/CSU 在許多關鍵政策中讓步。

如果雙方確實有足夠的共同立足點，那麼社民黨心須尋求今年 1 月底黨員大會的支持。如果成功，各方將進行全面的聯合談判。

據一些專家說，政府最好在 3 月底或 4 月初宣誓就任。

德國政黨結盟的談判自去年 9 月的大選之後開始進行，由於沒有任何一黨掌握絕對多數，聯合政府在德國很普遍，

最近一次談判是在梅克爾保守派聯盟與小黨、綠黨和親商的自由民主黨未能成立聯合政府之後開始進行的。

然而，考慮到德國政治版圖的變化，談判的風險很高。9 月的選舉中，德國的極右派德國選擇黨（AfD）成為德國第三大黨，首次進入德國聯邦議會，使政治機構和許多選民感到不安。

中左派社民黨不願再與梅克爾的保守集團進行聯合，因為之前的聯盟結果讓選民感到失望，在 9 月的選舉中，SPD 只獲得 20% 的選票，這是二戰以來最糟糕的結果。