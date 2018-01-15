【大行報告】交銀維持互聯網行業領先評級 首選買入新浪

交銀國際發表互聯網行業報告稱，近期迅雷(XNET-US)、中網載線(CNET-US)、柯達(KODK-US)、獵豹(CMCM-US)、360(601313-CN)等公司宣布應用區塊鏈技術，以提升業務效率，消息推動股價增長。

國内外互聯網公司的區塊鏈布局都處于早期研發、探索階段。該行認為區塊鏈技術仍在概念階段，需要政策、市場和各方面的條件培育，以及基礎IT 設施的支持，且區塊鏈技術主要用于改善行業流程、提升效率、降低成本，目前還難以量化。同時，各國政策不一，政策不确定性增加業務落地的風險。

此外，上周，陌陌舉辦了年度直播盛典，當天女/男冠軍分别創收2147萬/1500萬元人民币，并發布《直播行業報告2017》，該行認為2017年度盛典與公會合作效果初顯，看好ARPPU增長，維持96億美元估值和46美元目标價，重申買入評級。

報告又指，歐洲打車平台Taxify開啓新一輪融資，滴滴或再次投資。騰訊或將發行50 億美元債券。盒馬鮮生預計在2018年拓展賣場以外業務，提供7x24小時服務，如宵夜和夜間快送。Bilibili擬2018年1季度美股上市，估值30億-35億美元。貓眼與微影合并成立的新公司擬2018年赴港上市。微信信用分登陸江蘇，用戶可以享受免押金服務。

交銀國際維持行業領先評級，首選買入新浪(SINA-US)，建議關注騰訊(00700-HK)、阿里巴巴(BABA-US)、百度(BIDU-US)、陌陌(MOMO-US)。

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