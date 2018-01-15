華爾街知名律師：美國對比特幣的全面監管將很快到來

摘要：Rodgin Cohen 認為，美國對比特幣採取「全面措施」只是時間問題，財政部金融穩定監管委員會（FSOC）將是合適的帶領機構。美國財長梅努欽近期也提到，FSOC 已成立工作組評估比特幣的風險。

在全球各地對比特幣的監管行動中，美國似乎有所滯後。不過在華爾街知名律師 Rodgin Cohen 看來，該來的終究會來。

Cohen 在近日接受彭博採訪時表示，美國監管機構對比特幣採取「全面措施」只是時間問題，美國財政部金融穩定監管委員會（FSOC）是合適的帶領機構。他稱：

虛擬貨幣帶來太多問題，沒有一個機構可以獨自解決，而 FSOC 將是讓這些機構共同處理這個問題的理想部門。

目標在於，確保美國對虛擬貨幣的正面與負面在監管態度及理解上能集中精力。

Cohen 是美國律所 Sullivan & Cromwell 合夥人，在把握美國政府的政策行動上經驗豐富，曾經處理過高盛等多家投行遭遇的危機。

在 Cohen 這一觀點發表之後，美國財政部長梅努欽上周五表示，近期虛擬貨幣投資行為飆升，這種情況讓他感到擔憂。

梅努欽當時在華盛頓經濟俱樂部活動上提到，FSOC 已經針對比特幣等虛擬貨幣成立工作組，以評估其對投資者的風險，以及這類資產可能帶來的負面影響。他稱：我擔心消費者會受到傷害。我們希望確保的是，壞人無法用這些貨幣去做壞事。

梅努欽的擔憂不無道理，在比特幣狂潮席捲之下，投資者們為了入局已經開始「不擇手段」，甚至把主意打到了信用卡身上。

借貸服務平台 LendEDU 對 672 名活躍的比特幣投資者進行了調查。調查結果顯示，33.63% 的受訪者曾經使用借記卡來購買比特幣；18.15% 的人使用過信用卡來獲取資金併購買比特幣。在已經使用過信用卡買比特幣的人中，有 76.23% 的人計劃繼續「刷卡買幣」。

LendEDU 稱，這份調查中的許多數據令人擔憂。「使用信用卡並承擔債務來增加比特幣的財務槓桿，利用比特幣劇烈的價格波動進行投資，既可能給投資者帶來巨額回報，也可能讓投資者陷入無法償還的債務中。」

『新聞來源／華爾街見聞』