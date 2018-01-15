中國比特幣監管「內緊外鬆」，多處「礦場」已停機

《經濟觀察報》13 日報導，年初以來，一場針對比特幣礦場監管活動正在多地陸續推開，這突顯出目前中國監管層正在以一種更加 “內緊外鬆” 的策略對待虛擬貨幣中的監管難題。在此之前，包括《華爾街日報》、路透和中國內地的多家媒體報導，消息人士表示，中國官方雖沒有嚴格到需要限期清退的地步，但已下發文件，要求「積極引導」企業有序退出比特幣挖礦業務。



目前中國多個省份，特別是比特幣礦場集中的四川地區已經在清查中，清查工作由互聯網金融風險專項整治辦領導工作小組領頭。一位四川地區的比特幣礦主對經濟觀察報表示，該地的一些礦場進入停機的狀態，正在等待政府的下一步監管政策。



這一政策在各地的推動步調有所區別。山東、江蘇省內兩城市地方金融辦相關人士對經濟觀察網表示，目前，兩地均未接到相關的通知。其中一位地方金融辦人士表示，此次清理主要是針對中、西部一些礦場集中的區域。



一位知情人士對《經濟觀察報》表示，對於比特幣礦池的監管，早在 2017 年 9 月首次代幣發行 (ICO) 政策落地時就已進入監管層的視野中。「目前監管層對於比特幣採取 “內緊外鬆” 的監管策略，對於礦場的監管只是整個監管鏈條中的一環。」



報導內容提到，目前包括湖南、黑龍江、河北、廣東等多個省均出現了對涉及虛擬貨幣投資、虛擬貨幣礦機投資銀行帳戶的凍結，其中兩地已知的凍結總金額超過 6 億元。



目前，全球 70% 的比特幣礦池算力集中在中國，對於比特幣礦場監管政策的趨嚴，預計將會對比特幣挖礦市場帶來巨大的衝擊。1 月 12 日，全球第四大比特幣礦池 ViaBTC 發佈公告，其中表示 “由於政策原因，國內礦場資源十分緊張，部分與 ViaBTC 有長期合作關係的比特幣礦場甚至面臨關閉的危機，礦池的雲合約維護成本也突然驟增。因此將一款礦機的管理費由 6% 臨時調整至 50%。



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