國產安心建材履600個建案採用 今年營運穩定成長

國產 (2504-TW) 去年合併營收 163 億餘元，年增 3.99%(扣除復興航空)，去年混凝土全年出貨 613 萬立方米，年增 5.69%，去年前 3 季每股純益 2.11 元，法人看好獲利表現，可望創下新高；近 2 年積極推動安心建材履歷，統計全台已有超過 600 個新建案加入，今年力拚本業持續穩定成長。

國產指出，推廣安心建材履歷剛滿 2 年，根據建商的反應，購屋民眾從過去只問房價與裝潢設計後，現在都會檢視關心占建築結構 7 成比例的混凝土，包括產品履歷及品質強度，也會要求出示各種杜絕海砂與廢爐碴的三級品管檢測資訊。

國產表示，目前加入國產安心建材履歷的新建築案成長快速，全台已經超過 600 個新建案，其中，南台灣加入的新建案逼近 400 個。

去年國內混凝土出貨總量 3500 萬立方公尺，年減約 10%，創 2007 年來最低紀錄，國產去年混凝土出貨 613 萬立方公尺，穩居全台市占第一，預估今年受惠於前瞻基礎建設，可望推升出貨成長至 635－645 萬立方米。

國產去年前 3 季在業外處分土地收益挹注下，每股純益達 2.11 元，法人看好，在福建水泥廠旺季效益及業外加持下，去年獲利可望創歷史新高，今年除了台灣混凝土產業景氣回溫之外，中國市場營運可望較去年好，全年將力拚混凝土量價齊揚，營運表現持續成長。