日本史上最大IPO之一：軟銀移動將於年內上市

日本軟銀 Softbank (9984-JP) 預計今年將首次公開發行 (IPO) 旗下「移動事業群」(以下稱「軟銀移動」)，來為母公司募資 180 億美元的資金。這也會是日本史上最大宗 IPO 項目。

軟銀股價週一 (15 日) 早上 10 點上漲 4.05% 來到 9297 日元。

據了解，母公司軟銀集團將出售 30% 的「軟銀移動」股份，最快於春天 (3 月至 5 月) 於東京證交所 (TSE) 上市，並有機會於秋季在倫敦證交所 (LSE) 上市。

本次軟銀移動 IPO 金額預計達 2 兆日元 (180 億美元)，有望超越 1987 年日本電信電話 NTT (9432-JP) 的 2.2 兆日元 IPO。

消息指出，於東京證交所上市的子公司需保持 35% 以上的股份流通量，除非子公司於國外證交所同步上市。

軟銀近年來積極的投資全球的科技公司，最近也砸 72 億美元購買計程車平台 UBER 約 15% 的股份。同時也在倫敦啟動了 980 億美元的「Vision」基金，用於併購項目。

對於 IPO 消息的回應，軟銀提道雖然有意增資，但未對「軟銀移動」做明確答復。密西根大學教授 Erik Gordon 認為軟銀的未來藍圖會減少手機的佔比，而卓重於科技項目的併購，而「分拆軟銀移動將在不舉債、不攤薄股份的情況下增加融資」。