【IPO追蹤】小米智能手環設計及生產商華米科技擬美國上市

內地創投新聞道，小米智能手環設計及生產商華米科技擬在美國納指上市，集資最多1.5億美元(約11.7億港元)，集團已向美國證券交易委員會提交申請，惟未有披露招股價及發行股數，股票代碼則為「HMI」。

這是小米盛傳計劃今年下半年來港上市前，首個小米家族成員率先赴美上市。不過，華米科技的集資額與去年年底傳言之少了很多。

去年12月中，據湯森路 透旗下IFR(國際機器人聯合會)援引未具名的知情人士報道稱，小米旗下華米科技計劃通過美國IPO籌集約3億美元。

公開資料顯示，華米科技創立於2014年1月，是小米生態鏈企業，致力於將人類真實的情感及活動無感地連入互聯網世界；2016年銷售額超過15億元人民幣。2017年4月，小米手環總出貨量突破3000萬枚。

在2015年的時候，彭博社就曾發表分析文章稱，中國可穿戴設備創業公司華米科技野心勃勃，準備通過一系列新設備扳倒可穿戴設備的霸主Fitbit。華米新產品在功能上能夠匹敵Fitbit的設備，但價格遠低於後者。由於低價策略影響了公司利潤率，華米計劃通過分析用戶數據，引入外部服務，來彌補利潤的下滑。此外，華米還計劃進軍歐美市場，可能會在3年至5年內在海外上市。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)