茅台去年收入大增50%，今年目標再增18%至900億元

市值逼近萬億的貴州茅台去年實現營收超760億元。今年他們定了個小目標：實現營收900億元。

1月11日，茅台舉行2018年工作會。會上公布的數據顯示，茅台2017年銷售收入764億元，同比增長50.5%，超年度計劃27個百分點。

茅台集團2018年的目標為：含稅收入900億元，同比增長18%以上；工業增加值780億元左右；白酒產量、銷量均達到12萬噸以上；上交稅金300億元；股份公司以外其他公司收入在集團占比10%左右。

直指千億級別企業

茅台表示，2018年的總體目標是：堅持“能快則快，不設上限，不留後路”，實施“跨八計劃”，全面推動茅台發展再上新台階，向“千億”目標堅實邁進。

對於這個900億的目標，茅台集團負責人坦誠：“要實現這個目標，並不容易；需要我們全力以赴、跳起來摘桃子才能實現。”

如果今年實現了900億目標，那麽，千億茅台指日可待。

總經理李保芳表示，“以目前情況，如果幹得好，完全可以上900億。”

穩價格、抓供應

李保芳稱，當前做好營銷、管好市場的落腳點，就是要把茅台酒和系列酒的終端價管住管好。

他強調，近期，要把抓好春節市場供應，作為一項重點工作安排落實好。

春節將至，茅台已經妥善安排，計劃投放不少於7000噸茅台酒、6000噸系列酒，確保春節以前的投放量，分別達到全年計劃的25%、20%以上，盡最大努力滿足市場需求。

茅台集團董事長袁仁國表示，穩價格壓力大：

近期調整了茅台酒和系列酒價格，更要“穩”字當先，穩住市場價格，穩住市場基礎，穩住市場占有率。要嚴格管理好市場價格，防止價格過快上漲、“高燒”不退。

值得一提的是，就在2017年年底，在市場供不應求之際，茅台時隔五年再度提價。公司宣布從2018年起“適當上調”茅台酒產品價格，平均上調幅度18%左右，提價時點和幅度均超市場預期。

市值逼近萬億

李保芳表示，希望茅台的股價不是因情緒化跟進，甚至投機性冒進而促成的走高。

截至周五收盤，貴州茅台股價上漲1.76%，報788.42元，逼近周三創下的788.88元歷史最高位。該股本周累計上漲6.8%。

如今，茅台總市值已升至9904億。2017年該股總市值達8762億元，占全國19家A股白酒上市公司總市值的51.7%。

在上月底貴州茅台宣布上調茅台酒產品價格過後，多家機構上調其目標股價。高華證券將貴州茅台12個月目標價格上調1%至人民幣882元。安信、東方、國金證券等也上調了目標價。

本文來自華爾街見聞

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