央行最新公布的數據顯示，截至12月末廣義貨幣（M2）余額167.68萬億元，同比增長8.2%，增速分別比上月末和上年同期低0.9個和3.1個百分點。

央行調查統計司司長阮健弘12日回答上證報記者提問時指出，當前貨幣信貸運行總體正常，金融對實體經濟的支持力度穩固，經濟運行韌性增強，企業利潤向好。這些為主動去杠桿提供了較好的時間窗口。

“2017年M2增長8.2%，比上年有所下降，主要就是反映了去杠桿和金融監管逐步加強背景下，銀行資金運用更加規範，金融部門內部資金循環和嵌套減少，由此派生的存款減少。”她表示。

初步測算，2017年金融機構同業業務、債券投資、股權及其他投資全年同比少增，下拉M2增速超過4個百分點。

與此同時，貨幣持有主體的變化對此也有所映證：2017年末，金融機構持有的M2增長7.2%，比整體的M2增速低1個百分點，而住戶和企事業單位持有的M2增速則高於整體的M2增速。

阮健弘表示，從12月份看，由於前期貸款擴張較快，年底銀行貸款等資產擴張理性減緩，存款派生也相應有所放緩。總的看，這些有利於金融機構保持穩健經營，降低系統性風險和縮短資金鏈條，不會對實體經濟造成大的影響。此外，2017年財政收入形勢較好，財政性存款較上年多增，由於財政性存款不統計在M2中，也暫時性地產生下拉M2的作用。

她指出，估計隨著去杠桿的深化和金融進一步回歸為實體經濟服務，比過去低一些的M2增速可能成為新的常態。同時，隨著市場深化和金融創新，影響貨幣供給的因素更加覆雜，例如貨幣市場基金快速發展對存款的分流作用可能持續存在等。M2的可測性、可控性以及與經濟的相關性亦有下降，對其變化可不必過度關註和解讀。

阮健弘介紹，人民銀行將繼續實施穩健中性的貨幣政策，管住貨幣供給總閘門，保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長，保持流動性合理穩定，加強監管協調，把握好政策的力度、節奏，穩定市場預期，平穩有序地推進結構調整，為供給側結構性改革和高質量發展營造中性適度的貨幣金融環境。

本文作者李丹丹，來自上證報，原文標題《央行調統司司長：比過去低一些的M2可能成為新常態》。

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