【IPO追蹤】陸金所將於4月赴香港上市 估值600億美元

互金巨頭陸金所的IPO又有了新消息：網貸之家援引兩條信源稱，陸金所預計4月份赴香港上市，估值600億美元。

陸金所即上海陸家嘴國際金融資產交易市場，隸屬中國平安集團旗下，是中國最大的互聯網財富管理平台。2014年以來，就時有陸金所IPO的消息傳出。

網貸之家還提到，陸金所2017年度凈利潤為50億人民幣，預計2018年凈利潤為100億元人民幣。中國平安此前公布的三季度財報顯示，陸金所資產管理規模接近5000億元。

此前彭博社還援引知情人士消息稱，軟銀願景基金正洽談投資陸金所。

最近一次關於陸金所IPO的消息，在去年12月5日。路透社旗下出版物IFR稱，陸金所計劃2018年上半年在香港IPO，融資規模30-50億美元。陸金所當時回應稱，目前沒有時間表。

今年3月，陸金所聯席董事長兼CEO計葵生對媒體稱，陸金所控股有限公司正在準備IPO，具體上市時間需要等到市場條件成熟，上市地點可能是香港。

陸金所是港股重要的爭取對象。去年年底，港交所修訂上市規則、同意引入“同股不同權”公司上市後，港交所總裁李小加曾表示，內地新經濟公司將是未來上市的主力軍。

陸金所原本更加中意境內上市。在2016年1月，陸金所計葵生曾表示，公司正考慮在香港或上海進行IPO，而他更傾向於在境內上市。當時業內認為陸金所很可能選擇上交所即將設立的戰略新興板上市，但後來新興板設立時間表未定，陸金所因此轉向了境外上市。

陸金所在2014年12月獲得2.92億美元A輪融資，來自平安創新投資基金；2016年1月再獲12.16億美元B輪融資，由國泰君安和騰訊產業共贏基金投資。

本文來自華爾街見聞

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