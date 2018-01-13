【IPO追蹤】迎接下周一的正式上市 希瑪眼科(03309-HK)暗盤漲逾70%

頂著馬化騰概念股的光環，即將在港上市的希瑪眼科(03309-HK)在創下史上最高超額認購記錄後，在暗盤交易也極為火爆。

香港券商輝立證券官網數據顯示，目前希瑪眼科交易價為4.97港元，較昨日收盤價大漲71%。當前總成交額達到1.2億港元。希瑪眼科將於1月15日正式上市交易。

自從開展招股以來，跨年新股希瑪眼科一炮走紅。據彭博此前報道，截至公開認購最後期限（1月8日），希瑪眼科IPO公開發售獲得至少1557倍超額認購，成為十一年來香港股市市值5000萬美元及以上新股中最受散戶歡迎的新股。

希瑪眼科由知名香港眼科醫生林順潮創辦，成立至今僅短短五年，但其IPO吸引的基石投資者卻個個來頭不小。除馬化騰外，還包括富華國際集團主席陳麗華之子趙勇、Gunther Group Limited掌門人邢李㷧、蘭桂坊教父盛智文。

華爾街見聞此前提及，希瑪眼科招股書顯示，此次IPO將發售1.97億股股份，其中香港發售1970萬股，國際發售1.773億股，發售股份將占公司全球發售完成後的已發行股本的25.05%，價格在2.35-2.9港元之間，每手2000股。

按照2.35港元~2.9港元的招股價來算，希瑪眼科的總市值在23.5~29億港元，按照2016年凈利潤4301.8萬來計算，估值為54.6~67.4倍，高於行業平均水平。

即便如此，希瑪眼科在個人投資者中還是受到極高的歡迎。希瑪眼科欲募資7300萬美元，其中10%的認購者為散戶。最終以高達上千倍的超額認購，超越閱文的620倍超額認購。

希瑪眼科在暗盤交易的火爆，和去年11月閱文集團正式上市前的情況相似。11月7日，在閱文集團上市交易的前一天，其股價在暗盤一度漲超60%，飆漲至90港元。

本文來自華爾街見聞

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