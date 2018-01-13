騰訊(00700-HK)匯控(00005-HK)港交所(00388-HK)ADR走勢魅力沒法擋

多家銀行公布季度業績較預期好，零售銷售數據亦強勁，繼續利好股市，美股今年第六次齊創收盤新高。

港股ADR指數亦走穩，按比例計算收報31699點，升286點。

「股王」騰訊控股(00700-HK)已獲得國家發改委批準，發行多達50億美元的離岸債券。這是該公司發行的最大規模的美元債券，也是自2015年以來首次發行債券。該股於昨日午後走勢顯著向上，升勢延至ADR，並以445.2元收市，較港收市升3元。

匯豐控股(00005-HK)ADR收報85.78元，較港收市升2.08元；港交所(00388-HK)ADR收報276.71元，較港收市升1.91元；中人壽(02628-HK)ADR收報25.11元，較港收市升0.21元。

俄羅斯石油部長表示，全球原油供應仍未達致平衡，紓緩市場對產油國逐步退出減產協議的憂慮。國際油價連續6日上升。倫敦布蘭特期油繼續逼近70美元大關，收市報每桶69.87美元。中石油(00857-HK)ADR收報6.01元，較港收市升0.08元；中海油(00883-HK)ADR收報12.61元，較港收市升0.11元。

內銀股飆高，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.84元，較港收市升0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.68元，較港收市升0.04元。

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