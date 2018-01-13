美股盤中─預期財報季強勁 道瓊大漲201點 再創新高

由於投資人預期財報季將強勁，美國股市週五大幅上漲，道瓊工業平均指數大漲 201 點，再度創新歷史高點。S&P 500 與 Nasdaq 亦創新歷史高點。

摩根大通，貝萊德與富國銀行公布第四季財報，均優於預期。

台北時間 00:10

道瓊工業平均指數上漲 188.37 點或 0.74% 至 25763.10。

Nasdaq 指數上漲 38.12 點或 0.53% 至 7249.90。

S&P 500 指數上漲 12.95 點或 0.48% 至 2780.51。

預期 S&P 500 企業第四季獲利成長 11.2%，該指數所包含的 11 種行業中，預期獲利與營收均上升，為自 2011 年以來首度出現。

2017 年的股市動能，目前為止，依舊持續。2018 年以來，主要指數至少上漲了 3.5%。

分析師說，股市中，最重要的動能在於經濟成長。股市的漲勢仍有風險，但與經濟成長相較，則顯得微小。

近來的數據顯示，美國經濟成長加速。勞工部公布，扣除食品與能源，12 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.3%，創 1 月以來最大升幅。

該數據公布後，債券殖利率上升。2 年期債券殖利率突破 2%，上升至 2.02%，為自 2008 年 9 月以來，首度突破該關卡。

但臉書股價下跌 4%。該公司執行長祖克伯說，公司在動態消息上，將有重大改變。

分析師說，目前尚不確定這些改變的衝擊，有可能會讓廣告量減少。